Che fatica ammetterlo. Bastava guardare gli sguardi smarriti dei media oppinionisti giornalai.Si di molti conduttori e opinionisti di fronte all’annuncio dell’incarico a Mario Draghi. Invece di manifestare soddisfazione per l’autorevolezza della persona più conosciuta e apprezzata al mondo sono partite le analisi da retrobottega fake news, che nascondono profondi rancori, l’acido di voltastomaco, l’insana insopportazione, il mandar giù il boccone indigesto per quello che si è rivelato il capolavoro di Matteo Renzi.

E ALLORA DICIAMOLO APPERTAMENTE! La crisi di governo di queste settimane ha rappresentato il fallimento e la sconfessione della propria missione per larga parte dell’informazione, in particolare dell’informazione pubblica Rai. Per settimane abbiamo sentito in modo monocorde a reti unificate raccontare una narrativa parziale, partigiana, monodirezionale, una narrativa che in pratica diceva: “Esiste solo il Governo Conte, non ci sono altre ipotesi; o Conte o il diluvio”. Una narrativa che ha mostrificato Matteo Renzi, secondo una character assassination mai vista, soffiata dalle veline di una parte ben precisa del campo da gioco. La crisi “in piena pandemia” è stata definita “irresponsabile” quasi all’unisono. Poi abbiamo visto che quel messaggio, che originava da Palazzo Chigi, era totalmente fasullo e interessato, che un’altra strada era possibile ed aveva il gradimento della stragrande maggioranza degli italiani.

SI SIETE STATI SGAMATI CARI MEDIA ASSERVITI CHE DATE UN PESSIMO SERVIZIO AGLI ITALIANI, SPESSO TROPPO FRAGILI CULTURALMENTE, E PERCIÒ MANOVRABILI.

