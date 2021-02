Con tutto il mio immancabile e solido sostegno a Renzi il Magnifico ed Italia Viva!

Il Pd è talmente radicato sui vecchi schemi comunisti- sovietici che preferisce applicare la regola “ muoia Sansone con tutti i filistei e restare all’opposizione x perdere sempre, pur di non cambiare il vecchio sistema e dar ragione a Renzi. . Vendicativo, intollerante come le dittature . Farà una brutta fine! Non piangerò!

Perché, un uomo tanto preparato che usa discutere della politica con capacità , intuizione, che si confronta con altri in Senato dicendo parole di buonsenso ,citando chi nel passato ha dato esempio di passione per il Paese, perché il suo innato talento progressista non ha ricevuto risposte da chi doveva darle , perché il suo ex partito che spesso sembrava essere sulla sua stessa linea ,arrivati al punto non consolidava quelle idee che sembravano anche le loro , perché tutto questo ad un leader che non ha mai usato offendere nessuno si è buttato fango ? Forse perché aveva ragione? Oppure vi intralciava col suo onesto pensiero alle cose da fare importantissime ,che continuavano a rimanere in attesa , perché? Ve lo dico io ,avete avuto solo l’ arroganza di sfinirlo e mai ,forse per vergogna di ignoranza siete stati capaci di fare sintesi su argomenti talmente importanti per i quali non sapevate da dove cominciare invece di coinvolgere coloro che vi stavano proponendo la via giusta ,non solo Renzi ma tutta Italia ViVa, avevate paura di fare brutte figure ? Quindi è stato meglio girare la testa ,complottare ,cercare di liberarsi di un gruppo tanto indisponente da aiutarvi e stimolarvi a non perdere la rotta , né il tempo! Nella storia recente si era visto tanta altra cialtroneria, di diverso c’era solo che mancava l’ aggravante della pandemia. Mai vista tanta malevole educazione, tanta falsità, tanta invidia ! Tutti gli Italiani non avevano capito la crisi ,” Come siamo nei guai e fai la crisi? Renzi non ha aperto la crisi ,ha aperto alla verità detta da mesi e mesi ed ha lasciato le sue poltrone ,visto che ne stavano cercando molte altre ,Ora vi chiederete se io avevo capito ? Certo che avevo capito e con me tantissimi avevano capito ! Non aveva capito il resto della politica e la stampa a cui conveniva capire così, per fare i giornali e non i giornalisti! Chiedo scusa se ho voluto ricordare queste brutte vicissitudini che hanno colpito un uomo e senz’ altro la sua famiglia ,che nonostante tutto con umiltà e rispetto della dignità è andato avanti , poiché se sei coscienzioso e leale il tempo paga la verità,! Con tutto il mio immancabile e solido sostegno a Renzi il Magnifico ed Italia Viva!

Con tutto il mio immancabile e solido sostegno a Renzi il Magnifico ed Italia Viva!

