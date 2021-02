Pd, la mossa anti-Conte di Renzi ha indebolito Zingaretti. Pronto Bonaccini.

La crisi di governo ha stravolto anche gli equilibri interni nei partiti. Tra i più in fibrillazione in questi giorni c’è il Pd. La poltrona di segretario di Nicola Zingaretti comincia a scricchiolare, perchè c’è una fronda interna ai dem che chiede a gran voce discontinuità rispetto al Conte 2. Dipenderà molto – si legge su Repubblica – dalla composizione del governo, la partita sulla leadership che sta per aprirsi nel Pd. Non a caso l’ordine di scuderia impartito in queste ore agli esponenti più critici della minoranza interna è smettere di sparare sul quartier generale per evitare di compromettere un passaggio tanto delicato. Se infatti Draghi dovesse optare per un Gabinetto politico, coinvolgendo in squadra sia il segretario Zingaretti (o il suo vice Orlando), sia i ministri uscenti Guerini e Franceschini, forse la frattura dem si potrà ricomporre. Se invece dovesse restare fuori uno fra Franceschini e Guerini (specie quest’ultimo), comincerebbero i guai.Sono otto mesi – prosegue Repubblica – che a giorni alterni i Democratici di rito renziano chiedono la testa del segretario. Era di giugno quando Giorgio Gori spiegava: «Se vogliamo incidere e aiutare questo Paese a tirarsi fuori da pasticci serve un altro Pd. E forse dagli amministratori arriverà una nuova leadership». Battezzando, insieme al collega Nardella, quella “fronda del Nord” che s’è messa subito a lavorare con la sponda romana per espugnare il Nazareno e piazzarci Stefano Bonaccini, teorico del rientro di Renzi dopo il fallimento di Iv. Non è dunque un caso che siano stati proprio gli ex fedelissimi di Renzi a riaprire le danze. «Il Pd ha gestito questa fase con un eccesso di timidezza. Troppo appiattiti su Conte. Ora serve un congresso”.

La composizione del nuovo governo condizionerà gli equilibri interni. Una parte dei dem vuole discontinuità rispetto al Conte 2. Traballa il segretario

