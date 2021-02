Chi l’avrebbe mai detto o pensato. Che strano. Qualcuno molto denigrato e contestato, e da giugno 2020 che continuava a dirvelo. Ma lo chiamano Cazzaro e arrogante e conta balle. Ora le balle chi le stava e le sta raccontando. Gente di grullandia il vostro film e fi ni tooooo. Le authority fanno a pezzi il Recovery di Conte. Da Bankitalia alla Corte dei Conti, dall’Upb a Cottarelli. Critiche a un testo poco dettagliato e deficitario sulla governance.

È una bocciatura in piena regola quella che emerge dalle audizioni delle authority al Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “La frammentazione delle iniziative che emerge dal Piano nazionale di ripresa e resilienza rischia di diluire la potenzialità del piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di policy dichiarati”, ha sottolineato Chiara Goretti, componente del Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell’audizione nelle Commissioni riunite Bilancio e Tesoro della Camera e Bilancio e Politiche Ue del Senato. Ma è solo il primo di una lunga serie di commenti critici del Recovery plan italiano, così come stilato dal governo Conte.

Per l’Upb, “ragioni di efficacia richiederebbero verosimilmente di rinunciare a qualche linea di intervento, e concentrare le risorse su un numero minore di priorità, per avere un impatto maggiormente visibile su quelle prescelte”.

Il documento, ha sottolineato l’Upb, “presenta un’ampia disomogeneità nell’identificazione dei criteri per l’allocazione delle risorse ai singoli progetti, aspetto ovviamente comprensibile alla luce della diversissima natura e varietà di settori toccati (sussidi a privati, investimenti delle concessionarie pubbliche, investimenti pubblici in senso stretto, politiche di settore, ecc.)”.

Per alcuni investimenti “quantitativamente importanti, ad esempio nel settore delle infrastrutture”, secondo l’organismo parlamentare di controllo dei conti, “il Pnrr identifica le tratte ferroviarie e autostradali da finanziare, richiamandone l’inclusione in precedenti documenti programmatici approvati dal Parlamento”, mentre per altri investimenti, “invece si rinvia a fasi successive per la selezione dei singoli progetti, spesso non fornendo indicazioni sui criteri di selezione che saranno applicati”. In molti casi, ha spiegato Goretti, “dal Pnrr emerge indirettamente che vi è una lista su cui i soggetti competenti stanno lavorando, che però non è stata resa nota al Parlamento, anche se sembra essere già oggetto di un confronto informale con le istituzioni europee”.

Cottarelli: “Poca chiarezza su extra deficit e debito”

“C’è poca chiarezza sugli effetti sul deficit pubblico e debito pubblico. Credo sia invece fondamentale che la versione finale sia del tutto trasparente rispetto al tracciato dei conti pubblici che risulterebbe dall’implementazione del piano”. Lo afferma il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, Carlo Cottarelli, in audizione nella commissione Bilancio della Camera, impegnata nell’esame della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel Recovery plan italiano, ricorda Cottarelli, le spese ammontano a “145 miliardi di cui 69 miliardi finanziati a fondo perduto”.

Quindi, secondo il direttore, il deficit aggiuntivo rispetto al quadro della Nadef “sarebbe di 76 miliardi, una cifra molto elevata e sarebbe in aggiunta rispetto al quadro macroeconomico approvato dal governo e dal parlamento. Sembrerebbe che parte di tale cifra, circa 40 miliardi, fosse comunque già inclusa nel quadro della Nadef nel Fondo di sviluppo e coesione, se così fosse rimarrebbero comunque da aggiungere al quadro Nadef 36 miliardi di deficit addizionale”.

Secondo Cottarelli, “una parte che manca completamente è la definizione della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle misure di controllo e audit”.

Corte dei Conti: “Uso risorse sia efficiente e corretto”

La Corte dei Conti auspica che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza “possano contemperarsi le esigenze di snellezza, semplificazione ed efficienza con quelle di tutela e corretto impiego delle pubbliche risorse”. Lo ha sottolineato il presidente della Corte, Guido Carlino, nel corso dell’audizione. Per la magistratura contabile, “un punto rilevante” è rappresentato dai “Controls and Audit” attraverso cui la Commissione europea impone l’obbligo ai singoli Stati membri “di dotarsi di sistemi di controllo adeguati a prevenire, individuare e contrastare corruzione, frodi, conflitti di interesse, ecc nell’uso dei fondi messi a disposizione dall’Unione”. La Corte, ha osservato Carlino, “condivide l’importanza dei summenzionati profili ed è pronta, naturalmente, ad esercitare il proprio ruolo”.

Bankitalia: Piano non specifica dettaglio uso fondi

Al coro di critiche si unisce anche la Banca d’Italia. “Il documento in discussione non specifica in dettaglio il profilo annuale dell’uso dei fondi europei, né la loro ripartizione dettagliata tra le diverse poste di bilancio. Si indica solo che almeno il 70 per cento dei trasferimenti ricevuti attraverso il Dispositivo verrà speso entro il 2023 e la parte rimanente entro il 2025 e che il ricorso ai prestiti aumenterà nel corso del tempo. Inoltre, secondo il documento, più del 70 per cento dei fondi utilizzati per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al tendenziale è destinato a spese in conto capitale a carico delle Amministrazioni pubbliche, il resto a ulteriori incentivi agli investimenti privati (in particolare 16 sono destinati al “Progetto Transizione 4.0″) e ad altre misure”. Così Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, durante l’audizione sul Recovery Plan.

“Nell’insieme assi strategici e priorità trasversali della bozza del Piano appaiono coerenti con gli obiettivi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza; i progetti definiti nelle varie missioni appaiono indirizzati ad affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e alcune delle più evidenti debolezze strutturali del Paese (i ritardi nell’innovazione e quelli nella digitalizzazione – anche nell’istruzione, nella ricerca e nella pubblica amministrazione; i tempi della giustizia civile; l’adeguamento delle reti infrastrutturali; lo sviluppo del Mezzogiorno). Il documento tuttavia non presenta ancora una puntuale quantificazione del contributo di ciascun progetto alla spesa destinata alla transizione verde e a quella digitale”, si aggiunge.

