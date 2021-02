Lennesima PIAGA DEL GRILLISMO. FAKE NEWS

Continuano a ripetere la balla secondo cui Conte sarebbe il leader più credibile d’Europa secondo la rivista Politico. FALSO.

In un articolo viene definito come una macchietta e viene chiamato “the big spender”. In un altro articolo è addirittura il cheerleader di Trump.

Qualcuno chieda all’honorevole esattamente dove viene definito credibile.

Se l’Italia è troppo grande per fallire, Giuseppe Conte è l’uomo che l’Europa spera di poter continuare a sostenere.

Il professore di diritto diventato primo ministro si trova di fronte a una serie di minacce che avrebbero svolazzato anche un pol ordinario. In patria, deve gestire la sua fragile coalizione di governo, respingendo gli attacchi degli ambiziosi di destra. All’estero, deve rassicurare i governi scettici dell’Unione Europea sul fatto che questa volta, sul serio, l’Italia riunirà il suo atto finanziario.

E poi c’è la seconda ondata di natale del coronavirus.

Nel 2020, la pandemia ha consegnato a Conte capitale politico sotto forma sia di tragedia che di imprevisti. Il modo in cui sfrutta quelli del 2021 potrebbe renderlo il leader più stabilizzante della storia italiana moderna e rivendicare una nuova era di unità fiscale per l’UE – o mandare il tutto a crollare.

Conte, 56 anni, è stato strappato dall’oscurità accademica nel 2018 da una coalizione di partiti populisti – che lo ha voluto essere un figuretta tecnocratico facilmente outshone da Luigi Di Maio dei 5Stelle e matteo Salvini della Lega. Ma gli italiani si sono riscaldati con il loro premier senza un partito. E quando la coalizione di governo è crollata, Conte ha mantenuto il suo lavoro, questa volta come capo inoffensivo di un governo sostenuto dai 5Stelle e dal Partito Democratico di centrosinistra.

Il coronavirus ha devastato l’Italia, ma per Conte, politicamente meno, è stato un vantaggio. Quando il suo paese è diventato il primo a sperimentare le devastazioni della pandemia, la sua decisione di andare in lockdown ha dato i suoi frutti nel giro di pochi mesi. E gli ha conquistato una certa lealtà: l’estrema destra non è riuscita a vincere i guadagni attesi alle elezioni regionali di settembre. Conte resta il politico più popolare del Paese con il 52% di consociato – ma è in calo mentre la seconda ondata prende il suo pedaggio, secondo un sondaggio Ipsosdi fine novembre – scendendo di 10 punti in due mesi.

L’eventuale soppressione della prima ondata da parte dell’Italia fu, almeno inizialmente, no grazie all’Europa. Un appello alle forniture è stato accolto consilenzio – ha aggiunto Conte – e Conte sta capitalizzando in questo momento di vergogna per il blocco.

Si è rivelato essere un colpevole-tripper più efficace dell’incantatore. Non allineato con i gruppi politici del blocco, il suo stile sgargiante e cliché italiano – che si è presentato alle riunioni del Consiglio su una Maserati, emergendo in un abito neo-dandy e cercando di flirtare con la cancelliera tedesca Angela Merkel – non gli ha fatto vincere alcun ammiratore prima del COVID. Ora, lo status dell’Italia come vittima giusta sta sopraffacendo le caricature dei pigri e corrotti meridionali a volte galleggiati dai paesi ue più “frugali”. I leader nazionali hanno sostenuto un piano per pagare un fondo di recupero da 750 miliardi di euro con l’assunzione di debito di gruppo. Buongiorno,eurobond.

Conte avrà probabilmente 209 miliardi di euro da buttare in giro, più di un quarto del piatto. Equivale a un biglietto della lotteria politica, ma deve spenderlo bene. Internamente, questo significa soddisfare non solo la sua coalizione fratte, ma anche gettare ossa ai suoi avversari di estrema destra, Salvini e l’ascendente Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Nel frattempo, Conte deve anche soddisfare quei frugali. Non è chiaro per quanto tempo l’Italia sarà autorizzata a superare i limiti del debito ue e a ignorare le normali regole sugli aiuti di Stato per sostenere le imprese in fallimento. E per corteggiare gli investitori internazionali chiave per una ripresa a lungo termine, dovrà riuscire dove i suoi predecessori non sono riusciti ad attuare una lista di riforme della funzione pubblica.

Dai un’occhiata alla classe POLITICO 28 completa del 2021e leggi la Lettera degli Editori per una spiegazione del pensiero dietro la classifica.

