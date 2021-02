Draghi è un grande Uomo, senza dubbi e senza paure. Saprà raddrizzare la nave che imbarca acqua e per farlo si avvarrà della collaborazione di persone capaci e competenti. È finita l’epoca delle lotterie.Che dire finalmente si inizia a parlare un po’ di politica, in questo paese.Umiltà, una parola non più in uso nel panorama politico italiano. Tanti si sono attribuiti l’abolizione della povertà, l’illusione che fosse facile trovare un lavoro, mentre l’unico lavoro sicuro era il loro, dando a bere alla gente, non in grado di capire la gravità del momento, che bastava non fare niente, perché tutto si sistemasse. Finalmente è arrivato qualcuno umile e capace, e il circo equestre avrà fine, per sempre.Grazie Matteo che ci hai dato una speranza…

Lo show di un reset chiamato Draghi.

Diciamo la verità: ma che cosa c’è di più politico di un governo Draghi? Se si ha la pazienza di abbassare di qualche decibel il suono prodotto dal rullo di tamburi che da giorni accompagna la marcia di Mario Draghi verso Palazzo Chigi si sentirà con facilità, sullo sfondo del dibattito pubblico, un primo accenno di lamento portato avanti da alcuni osservatori accigliati, specializzati da anni a mettere la cultura della gnagnera al servizio dell’agenda dell’antipolitica. In queste ore, i fautori della cultura della gnagnera sono lì pronti a sostenere, con molta convinzione, una verità simile a quella offerta qualche giorno fa a “Otto e mezzo” dal filosofo Massimo Cacciari, che in un modo come sempre brillante ha anticipato quella che sarà con ogni probabilità la prossima frontiera dei professionisti della politica anti casta. Una frontiera che in modo sbrigativo potremmo riassumere così: la vittoria di Mario Draghi sarà con ogni probabilità una bella vittoria per l’Italia ma sarà certamente una grande sconfitta della politica.

Lo gnagnerista collettivo usa Draghi per dimostrare la sconfitta della politica, ma non capisce che il nuovo governo in realtà permetterà al realismo di affermarsi sull'antipolitica.

