E pensare che i 5 g volevano togliere il finanziamento all’editoria. Hanno fatto più marce indietro che di un gambero. Di porcate i GRULLI con Conte ne ha fatte fin troppe, compreso il favore al babbo di Olivia e società varie che riguardano la famiglia, e nessuno indaga.

Travaglio ha 2,5 milioni di buoni motivi per difendere ostinatamente Giuseppi Conti. La SEIF – la società editrice del Fatto Quotidiano – riceverà il prestito da Unicredit, il finanziamento è assistito dalla garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia pari al 90% dell’importo erogato, ad un tasso variabile in linea con gli standard di mercato. Lo scorso hanno la SEIF SpA ha chiuso i conti con 1,5 milioni di perdite, senza l’intervento dello Stato avrebbe dovuto portare i libri in Tribunale. Quindi, niente stipendi per i dipendenti che sarebbero stati licenziati, per l’inettitudine della linea editoriale del giornale, che è diventato, prima l’organo ufficiale del M5S, poi quello di Conte. Il quotidiano è passato dal giornalismo d’inchiesta, il cane da guardia dei Governi, ad una docile pecorella, al servizio di Casalino. È disdicevole e potremmo persino ignorare la metamorfosi di Travaglio e soci, se non fosse che, in caso di fallimento, i debiti li pagherà lo Stato con i soldi dei nostri figli.

Mai visto tanti vermi assieme. Bella combriccola, la ciliegina è Piero Pelú, ci sarà ancora chi lo ascolta? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo