Da Bettini linguaggio di odio e violenza su Renzi.

“Le frasi di Goffredo Bettini su ‘Renzi sicario’, sapientemente date in pasto al Fatto Quotidiano, e poi parzialmente corrette da una smentita che non smentisce, colpiscono e addolorano perché appartengono a un linguaggio di odio e violenza che è evidentemente quello dello stratega dem ma che non può essere accettato da chi crede in un confronto basato sulle idee e non sul rancore personale”. Lo dichiara Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.”Riflettano coloro che nel Pd hanno subito in silenzio i diktat della corrente thailandese e che come noi hanno a cuore i principi di civiltà nel confronto politico italiano”..

Bettini straparla, intanto ha preso certe cantonate con i suoi discorsi profetici all’inverso portando il PD con scelte di odio politico verso Renzi a meschina figura trovandosi a dover scegliere Draghi senza aver influito minimamente neppure come pronostico.

Ho sempre creduto che la ” base” della sinistra potesse avere una piccola voce in capitolo.Purtroppo non è più cosi.Una base democraticamente organizzata che portava la “voce “dell’elettorato a chi si fosse preso l’onere di rappresentare. Poi ti svegli la mattina e puff!…..Candidati imposti e spesso inadeguati frutto di discordie nella stanza dei ” bottoni”.

Mentre serne andare sulla strada da sempre presa dal RENZI E ITALIA VIVA.Bisogna lavorare per un futuro che non contenga o includa persone ed ideologie che hanno fatto il loro tempo e che incapaci ormai di rispondere alla modernità con tutto ciò che è conseguente anche le criticità, richiamando parole e modalità antiche e sconfitte dalla storia politica italiana con le relative urne, vuole e tenta violentemente e pericolosamente di rimanere attaccato alla poltrona o a perpetuare un potere ormai putrefatto proprio perché perpetrato all interno della stessa politica progressista ovvero un tentativo becero di ricercarsi uno spazio vitale proiettato contro e Non,come una nuova Brigata Rosso sangue in salsa cinquestelle..Gente pericolosa che deve essere combattuta con gli uomini e i mezzi e gli strumenti della democrazia e della lotta politica rivolta alla libertà inclusiva condivisa plurale, il contrario del Goffredo incivile e cattivo..

