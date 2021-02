Qualcuno aveva dei dubbi? A parte i grillini di ferro, intendo.. e si rivela per quella che era l’ottusa difesa ad oltranza del governo Conte da parte del PD: un autentico suicidio.

Le authority fanno a pezzi il Recovery di Conte. LA CONCLUSIONE DELLA BATTAGLIA RENZIANA PER IL BENE DEL ITALIA.

Ma come? Avevamo il governo più bello dell’Universo, i ministri più competenti della Terra? Ma dai, il tempo è proprio galantuomo: più trascorrono i giorni e più è evidente il grande servizio che Renzi ha fatto al Paese. Perché se non ci fosse stato lui il Recovery Plan sarebbe ancora nelle mani di quella banda di incapaci. E dire che su Renzi si spara ancora. L’Italia è davvero un paese incredibile.

PER NOSTRA FORTUNA ABBIAMO UN LEADER POLITICO DI RAZZA E. Per fortuna che è intervenuto su quel governicchio -Ma tutto parte da molto lontano, naturalmente con il senno del poi – riesco a comprendere come Renzi avesse da tempo un disegno di largo respiro, che è riuscito a perseguire nonostante la perdita della segreteria PD, l’ “esilio volontario” dal partito, l’esigua forza parlamentare e gli insignificanti numeri attribuiti dai sondaggi a IV .

1) In primis, come ultimo atto da segretario, nel 2018 ha impedito la nascita di un governo PD – 5 Stelle, capendo che il Movimento era ancora nella sua fase “populista”, inebriato dallo straordinario risultato elettorale e quindi entusiasticamente pervaso dai suoi “istinti rivoluzionari” .

Ed infatti, quella fu l’epoca in cui Di Majo e Di Battista evocavano l’impeachment di Mattarella, andavano ad incontrare l’ala estrema dei “gilet gialli (provocando una crisi diplomatica con la Francia), davano del “beone” al Presidente della Commissione Europea, postavano video da Strasburgo promettendo la roittamazione di quella sede del Parlamento Europeo … ecc. ecc. .

Senza contare il sentimento anti-PD dei grillini appena approdati in Parlamento, in quel momento al massimo della veemenza.

Insomma, i tempi non erano ancora maturi per far entrare i 5 Stelle in una coalizione di centro-sinistra.

Un’alleanza PD-5 Stelle, in quella fase, era destinata a schiantarsi, come poi è avvenuto per il governo giallo-verde.

2) Così Renzi lasciò che il Movimento andasse al governo con la Lega

Fu una scommessa, perché per un pelo non si arrivò a nuove elezioni…. ma il “rischio calcolato” fa parte del bagaglio di ogni politico che si rispetti.

In tal modo, i 5 Stelle furono lasciati “decantare”, nel senso di “assuefarsi” alle posizioni parlamentari ed istituzionali di governo, che sempre ed inevitabilmente finiscono per “ammorbidire” gli afflati rivoluzionari di qualsiasi movimento.

I pentastellati ebbero modo di abituarsi ad occupare seggi, ministeri e segreterie, guardando il mondo dalla prospettiva di chi governa.

I 5 Stelle impararono l’arte del compromesso e delle rinunce cui il governare costringe, a cominciare da TAP, TAV, e soprattutto, persero la loro “verginità politica” alleandosi con un partito (la Lega) che fino a poco prima avevano considerato “nemico”.

Lo stare al governo, infine, costrinse i pentastellati a rivedere le posizioni anti-europee delle origini, poiché volenti o nolenti l’Italia fuori dall’Europa non può stare (lo sta capendo anche Salvini).

3) Nei 5 stelle era (ed è) presente una forte “anima di sinistra”, visceralmente contraria alle politiche ed ai toni salviniani. .

Quindi, iniziò quasi subito un “lavoro ai fianchi” da parte del csx, al preciso scopo di dividere i 5 Stelle dalla Lega, provocando la caduta del governo giallo-verde. Caduta che era già nell’aria già ben prima delle elezioni europee del 2019.

La mossa agostana di Salvini fu una sorpresa solo per la tempistica. La fine del governo pentaleghista era già stata ampiamente preventivata per l’autunno.

A quel punto, Renzi anticipò pure lui, dando il via libera all’alleanza giallo-rossa, per la qual cosa andò a trattare direttamente con Beppe Grillo, “scavalcando” Zingaretti (che era orientato per le elezioni anticipate).

Ciò aveva lo scopo di riportare l’Italia in un certo “alveo europeo”, da cui stava rimanendo isolata.

4) La nuova alleanza poteva nascere solo con Conte premier, poiché tale era la condizione irrinunciabile dei 5 Stelle.

Tuttavia, era chiaro fin da allora che un “personaggio per tutte le stagioni” come Giuseppi, senza una vera esperienza politica, che fino al giorno prima aveva governato con la Lega, oltretutto “sponsorizzato” da Trump, non poteva rappresentare il futuro del Paese in chiave csx.

Inoltre, restava in sospeso il “regolamento di conti” con quella parte del PD che vede Renzi come “fumo negli occhi” e non ha mai rinunciato al disegno di escluderlo definitivamente dalla politica.

Così Renzi formò IV, lasciando però un nucleo di renziani nel PD…. diciamo “a presidio”.

5) Nelle intenzioni di Renzi, il Conte bis era un governo a termine.

La prima occasione per farlo cadere (sulla giustizia, nel maggio 2020) sfumò a causa della fase acuta della pandemia e, forse, i tempi non erano ancora maturi.

La cattiva gestione della seconda ondata pandemica ha creato una nuova occasione, che questa volta Renzi non si è lasciato sfuggire.

6) Il piano di Renzi prevedeva fin dall’inizio l’estromissione di Conte dalla premieship.

In ciò, il politico fiorentino ha giustamente contato (diciamo scommesso) sul fattore “nessuno vuole andare al voto” e sulla volontà di Mattarella di evitare una campagna elettorale in questa fase, optando per un governo istituzionale “di alto profilo”.

Anche qui Renzi ha corso un rischio calcolato: se infatti Conte avesse trovato un numero sufficiente di “responsabili” in Senato, oggi avremmo un Conte ter.

Ma non è andata così.

E Renzi è stato oltretutto abile nel mantenere compatta la sua pattuglia di parlamentari.

7) Il resto è storia attuale. E tutti orano devono ammettere la genialità tattica e politica di l’unico leader politico attualmente in ITALIA. Dal nome MATTEO RENZI A CAPO DI UNA SCUADRA DI POLITICI DI PRIMA RAZZA,DAL NOME ITALIA VIVA.

Qualcuno aveva dei dubbi? A parte i grillini di ferro, intendo.. e si rivela per quella che era l’ottusa difesa ad oltranza del governo Conte da parte del PD: un autentico suicidio. ultima modifica: da

