Renzi: “Tutti sapevano che Draghi era migliore di Conte, ma nessuno ha avuto il coraggio di lavorare in quella direzione”

INTERVISTA DI RENZI A EL PAIS.

Il leader italiano Viva accoglie con favore l’arrivo dell’ex capo della Banca centrale europea e annuncia che non sarà ministro nel futuro Esecutivo.

Matteo Renzi (Firenze, 46 anni) ha annunciato due mesi fa, proprio in un’intervistacome questa nel Paese, di essere disposto a far cadere il governo di Giuseppe Conte se non avesse accettato di riformulare il suo piano di investire fondi dell’Unione Europea. I fiorentini aprirono una crisi nel bel mezzo della pandemia e l’Italia sbirciò nel caos. Fu l’autore intellettuale di una piroetta politica dalla quale era difficile rilovarsi in piedi. Ma questa crisi, come l’ultima che si è aperta un anno e mezzo fa e ha spazzato via Matteo Salvini, si conclude con una difficile soluzione da contestare. Mario Draghi con ogni probabilità regolerà con il sostegno di quasi tutti i partiti. E Renzi, a Firenze durante l’intervista telefonica, non può essere più felice.

Lo chiede lui. Due mesi fa, su questo giornale, lei ha annunciato che avrebbe fatto cadere il governo se non avesse cambiato la sua tabella di marcia. Questa volta ha mantenuto la parola data.

Rispondimi. Spettava a Conte. Questo potrebbe succedergli se non capisse che siamo seri. L’Europa ci dà 209 miliardi di euro, una cifra incredibile. La prima volta mostra una comprensione approfondita della gravità della crisi. E in quell’occasione Conte chiese poteri sui servizi segreti e si sceno per fare un piano di ripresa assurdo. Gli abbiamo detto che o stava cambiando o stavamo passando al primo ministro.

D. Non pensi che una crisi nel bel mezzo della pandemia fosse ad alto rischio?

R. La commissione per l’ Abbiamo ricevuto molte critiche. Mi hanno chiamato pazzo. Ma oggi scopriamo che la crisi uccide il meglio di tutti in campo. Mi ha causato danni alle urne e un crollo dei supporti. Ma non importa, perché l’Italia migliorerà. Se hai Messi o Ronaldo, devono giocare, non stare seduti in panchina.

D. Dà la sensazione che non avrei sostenuto un terzo governo di Conte anche se avesse agito diversamente. Sembrava che avrebbe preso la testa.

R. La commissione per l’ Se fosse completamente cambiato nel piano di recupero, nella gestione delle scuole, nella vaccinazione, nella giustizia… Ma Conte, dopo quell’intervista al Paese, ha detto che la sua squadra è la migliore del mondo. Quindi commissionare a Draghi è il miglior risultato: spenderà bene i soldi del piano di ripresa. L’Italia sarà leader in Europa nell’anno del G20. Ma anche la politica cambierà. Ora tutti sono europeisti, anche Lega e Movimento 5 Stelle. La folle, bella politica italiana.

D. A cosa attribuisci questa “follia”?

R. La commissione per l’ Ho perso il lavoro nel 2016 perché volevo cambiare la Costituzione e creare un legame di governancequinquenquenquencipe [ha indetto un referendum, l’haperso e ha dovuto dimettermi]. Come le democrazie anglosassoni, o le democrazie francesi, con un run-by. Chiunque vinca le regole. Non è stato possibile. Il Parlamento continua ad essere lasciato spazio alla democrazia parlamentare, quindi la maggioranza o il loro cambiamento sono di mano dell’Assemblea. Non mi piace, ma finché il sistema non sarà questo, faccio quello che puoi: nel 2019 abbiamo mandato a casa Salvini e nel 2021 a Conte.

D. Draghi è sempre stato il tuo candidato?

R. La commissione per l’ Il suo nome è stato proposto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non sono il kingmaker (potere nell’ombra). Ma era il mio sogno fin dal primo giorno, come molti sanno. Sono solo uno dei tanti che ama la sua figura. Non è un tecnico, ha una grande esperienza politica. [Mario] Monti arrivò a tagliare. Draghi viene a spendere, è molto diverso dal 2011.

D. I governi tecnici di solito iniziano bene e finiscono con una violenta tempesta.

R. La commissione per l’ In una certa misura. Draghi ha più esperienza politica di Monti, è stato un grande presidente della Bce, ha una formazione più capace di affrontare i temi della macchina amministrativa romana. Era direttore del Tesoro… Monti proveniva solo dall’esperienza come insegnante. E sì, dalla Commissione europea…

D. L’hai chiamato in questi giorni per scoprire la sua disponibilità?

R. La commissione per l’ La disponibilità è richiesta dal presidente Mattarella. Rispetto le forme istituzionali.

D. Allora non l’hai chiamato per una conversazione informale?

R. La commissione per l’ Le conversazioni informali non vengono conteggiate.

D. Se Conte si fosse dimesso prima, avrebbe agito diversamente?

R. La commissione per l’ Conte ha deciso di attaccarmi, sfidarmi. E quella sfida l’ha resa durissimo, ricorda che “asfalteremo Renzi”. Oggi per me sarebbe molto facile togliere un po ‘di piede dalla mia scarpa, ma è meglio non parlare più del passato. E Conte è passato.

D. Preferisci un esecutivo tecnico o politico?

R. La commissione per l’ I miei compiti finiscono qui. È come quando alla Vuelta o al Giro si detta il ritmo in pista. Poi l’ultimo chilometro è finito dal leader. E ora è il turno di Draghi. Sosterremo tutte le decisioni che prenderai.

D. Non ti vedo molto gregario o che lascia il posto ad altri scalatori.

R. La commissione per l’ Beh, è così che stanno le persone. In questi giorni sono stato oggetto di grandi campagne di aggressione, odio e fake news sulle reti. E molti di coloro che hanno sostenuto Conte hanno una grande padronanza di questi strumenti di attacco. Ora sono un senatore e voterò per l’inaugurazione di Draghi. Ma non voglio essere nella vita quotidiana della politica.

D. Suppongo che ti riferisca alle critiche per il tuo viaggio a pagamento in Arabia Saudita nel bel mezzo di una crisi. Visto con prospettiva, ti pentirai di averlo fatto?

R. La commissione per l’ Ho fatto dozzine di viaggi come questo da quando non sono primo ministro e non c’è mai stata questa polemica. È stata una buona occasione per attaccarmi, perché non potevano criticarmi per le mie idee per l’Italia. Si tratta di conferenze tipiche degli ex Primi Ministri. L’Arabia Saudita è un paese del futuro e un baluardo contro l’estremismo islamico. Sono nostri alleati, e stiamo parlando di come cambieranno gli investimenti fino al 2030. Naturalmente, c’è una questione di diritti umani che viene discussa, come altrove. Ma dobbiamo incoraggiarli a lavorare di più su questo punto.

D. Sì, ma hai detto al principe che invidiava i costi del lavoro del suo paese.

R. La commissione per l’ Era uno scherzo, come quelli che si possono fare del debito pubblico italiano. Si è parlato di differenze nel costo del lavoro in diverse città saudite. Ad ogni modo, possiamo parlare di diritti umani, facciamolo, ovviamente. Ma se vogliamo fare un processo sulle barzellette, non credo sia giusto.

D. Non vuoi fare il ministro?

R. La commissione per l’ Assolutamente no. Tutti quelli che hanno detto di essere stato in contatto con Conte per alcuni ministeri o di mettere qui un amico hanno la risposta.

D. In un governo ibrido, l’Italia Viva aspirerà ai ministeri?

R. La commissione per l’ Vediamo, decide il Presidente del Consiglio.

D. Questo governo può sedere allo stesso tavolo Lega, M5S, PD… come potrebbe funzionare?

R. La commissione per l’ Se succede, sarà un mezzo miracolo di Mattarella e Draghi. Non è un governo politico vecchio stile. È di unità nazionale in un momento in cui la pandemia ha causato molte morti. Questa è come una safety car in una gara: ora entra e permetterà alle partite di competere di nuovo quando si lascia il circuito.

D. Quanto dovrebbe durare? È compatibile con un’ipotetica candidatura alla Presidenza?

R. La commissione per l’ Per ora, deve iniziare. Poi ci sarà un momento delicato con l’elezione del Presidente della Repubblica, ma fino ad allora, lavorare su vaccini, G20, Europa, occupazione…

D. Come si spiega che Grillo e Salvini, vecchi anti-euro, ora sostengono Draghi?

R. La commissione per l’ Queste sono le contraddizioni del populismo. La legislatura è iniziata con un successo antieuropeo e populista, chiudendo con Draghi. È bellissimo. Ma nel caso della Lega c’è una parte importante dell’elettorato del Nord che non perdonerebbe a Salvini di non far parte di un governo guidato dal meglio degli italiani. L’azienda, gli esportatori, i servizi, l’alta tecnologia… E’ un mondo che genera milioni di posti di lavoro e non può accettare che la Lega lo metterlo in una posizione anti-sviluppo. Inoltre, Salvini potrebbe provare ad andare al centro politico e abbandonare gli antieuropeisti.

D. In questa crisi tutti si sono chiesti cosa stai davvero cercando. Cercherà una commissione politica internazionale?

R. La commissione per l’ Sono una persona libera. Se devo scegliere tra verità e sondaggi, scelgo la verità. Tutti sapevano che un governo Draghi era meglio di uno con Conte. Ma nessuno ha avuto la forza e il coraggio di lavorare in quella direzione. Ora ho 46 anni e ho fatto di tutto: Primo Ministro, Sindaco della città più bella del mondo… In questa crisi e nella precedente ho perso il sostegno, ma l’Italia vince.

Renzi: "Tutti sapevano che Draghi era migliore di Conte, ma nessuno ha avuto il coraggio di lavorare in quella direzione"

