CHE BRUTTA COSA LA MISERIA INTELLETTUALE

Donna Annunziata su RAI 3, con giudizio non richiesto, dichiara che “Renzi è vincitore del nulla… che forse avrà un ministro perdendone due… che non aveva previsto Draghi perché è Mattarella che lo ha impegnato “.

Donna Annunziata, da vetero comunista non perde il vizio di mistificare i fatti e denigrare le persone o tentare di sminuirle.

Donna Annunziata, mediocre intellettuale saccente, non aveva capito che il Governo Conte era screditato, che questa svolta di Draghi non è chiara se non è un golpe.

Ora è palese che donna Annunziata non capisca un granché, da buona ex rivoluzionaria imboscata in Rai , non si accorta, al pari dei suoi pari, che Conte Casalino Buonafede ci stavano spingendo verso il baratro, che costoro con consiglieri extra hanno tentato un golpe bianco.

Queste anime belle, false o ottuse, pensavano che l’ Europa non fosse preoccupata della situazione italiana ? E sicuramente anche la nuova amministrazione USA ?

Pensavano che il Presidente della Repubblica non fosse preoccupato, che il suo discorso fosse esagerato ?

Pensavano che la nostra situazione, la situazione dell’Italia non fosse grave ?

Pensavano che le forze economiche non fossero preoccupate ?

Pensavano che le rappresentanze sociali non di accorgessero della gravità sociale ?

Pensavano che la intellighenzia pensante non si sarebbe espressa ?

Donna Annunziata e tutti i “filosofi “ del nulla che non capivano cosa accadeva, che non capivano cosa facesse o voleva Renzi, continuano a non capire perché sono politicamente ottusi o tentano invano di salvare la faccia.

CERTO È, lo si riconosca o no, che se abbiamo evitato un disastro politico sociale ed economico del Conte 2 e dei suoi amici , dopo i disastri del Conte 1, lo si deve a Renzi e ai Ministri e Senatori di Italia Viva;

Se con il Governo Draghi si è avviato un processo di rilancio e sviluppo economico e sociale del Paese, lo si dovrà a Draghi, a Mattarella e a quanti sosterranno questo processo ;

MA È CERTO CHE QUESTO PROCESSO È STATO INIZIATO DA ITALIA VIVA.

PS:Ancora non hanno capito (le varie Annunziata e company)che Renzi non avrebbe mai potuto fare nomi… Ma sapeva benissimo dove andare a parare. Permettetemi di dire… Renzi ha servito ,su un piatto d’argento, a Sergio Mattarella (senza mancargli il rispetto) di fare il nome di Mario Draghi. Mario Draghi avrebbe potuto non accettare… Gli va dato grande merito di aver preso sulle spalle un compito difficilissimo. Applausi a Mario Draghi a Sergio Mattarella… E se mi consentite all’odierno Macchiavelli(toscanaccio)

