MA: Le” bimbe di Conte” non mollano… Anzi…sono in preda ad un esaurimento nervoso… In soccorso GIUSEPPI LE CONSOLA DICENDOLI. Calmatevi che poi state male! e. “tornando a casa, troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza di Giuseppi “. (CIT.).Dal discorso dal Banchetto .

“I Contegabbana”) Sic transit gloria Conte, però che rapidità. Ancora alla fine di gennaio – dieci giorni fa – una metà del Parlamento gridava compatta «o Conte o morte», i ciampolilli s’accalcavano alla sua corte e i sondaggi facevano a gara nel certificarne la popolarità. «Giuseppi» il leader per caso, il padre della Patria chiusa in casa, il conquistatore dei denari d’Europa, il federatore del centrosinistra e via salmeggiando. Ma appena Conte ha ricominciato a non contare, si è ritrovato in mano una lettera di licenziamento controfirmata dai suoi stessi soci, e senza neanche uno straccio di liquidazione.

Il ministero degli Esteri meglio di no, altrimenti Di Maio si offende. La Giustizia, manco a parlarne. La candidatura a sindaco di Roma, ecco, se proprio ci tiene, ma tanto non ci tiene. A un certo punto Radiomercato lo ha spedito addirittura a Bruxelles come commissario europeo in cambio di Gentiloni e milioni, ma era una manovra diversiva. Restava un collegio vacante di senatore a Siena, quasi una mancia per un ex-presidente del Consiglio fresco di beatificazione come lui. Ieri Boschi e Zingaretti gli hanno negato anche quella. Boschi con qualche perfidia, ma tra avversari giurati ci sta, e il Pd con le classiche tecniche del ghosting (scomparire di colpo) e dello scaricabarile, utilizzate in amore dai meno coraggiosi per liberarsi di un partner che non serve più, senza precludersi la possibilità di richiamarlo un domani, casomai.