Ci voleva Renzi, solo lui ha avuto il coraggio di rompere l”incantesimo Conte.

C’e” chi sostiene che si sia mosso perche’ qualcuno lo ha aiutato.

A me non interessa, ben venga quel qualcuno.

La faccia comunque l’ha messa Renzi (e gli insulti li ha presi Renzi).

Quindi Renzi restera’ nella storia per aver salvato.l”Italia dal.baratro targato 5s/pd/Conte.

L’ EFFETTO RENZI: DESTINATO AD ALTERARE

L’ ASSETTO POLITICO E LE FISIONOMIE DEI SINGOLI PARTITI.

L’ intervento ” benefico ” di Renzi sulla politica italiana, non è servito soltanto a dare vita ( molto probabilmente ) a un nuovo Governo, Governo Draghi, ma è servito anche a far esplodere le varie anime all’interno dei vari partiti, i quali possono cogliere l’opportunità per iniziare a ristrutturarsi non solo sul piano organizzativo, ma anche su quello identitario.

Il primo partito che ha colto la palla al balzo è stato la Lega, con la mutazione da partito sovranista di destra antieuropeista e antieuro, a soggetto portatore di istanze produttivistiche del Nord in un quadro di piena accettazione delle regole europee e della moneta unica.

INIMMAGINABILE FINO A QUALCHE SETTIMANA FA.

Possiamo definire ciò come la ” SVOLTA GIORGETTI “.

Stesse dinamiche sono in essere negli altri partiti.

La decisione del Presidente Mattarella di conferire l’incarico di formare il nuovo Governo a Mario Draghi ha acceso l’interesse da parte degli investitori stranieri, tanto che la borsa di MI è in positivo e lo spread in discesa sui mercati obbligazionari.

Il mercato ha risposto positivamente perché ritiene che Draghi potrà mettere in atto il programma di riforme di cui il Paese ha bisogno e che gli altri Governi non hanno implementato.

Da parte delle istituzioni europee è più rassicurante dover interagire con Draghi, specie in considerazione della gestione dei fondi del RECOVERY FUND.

Di fronte a un contesto sanitario economico e politico come quello che stiamo vivendo, l’azione di Renzi dunque è stata salutare per tutti: mercati, politica italiana e UE.

È dell’altro ieri l’audizione di Fabrizio Balassani di Bankitalia sul RECOVERY Plan, davanti alle Commissioni, Bilancio, Tesoro, Finanze di Camera e Senato.

In merito ha detto: 《《 sulle riforme, solo quella proposta per la giustizia si salva, mentre gli interventi sulle riforme sul mercato del lavoro, sulle politiche attive e sugli ammortizzatori sociali, sulla concorrenza e sulla Pubblica Amministrazione non sembrano sufficientemente articolati.

Il piano del RECOVERY va integrato e riscritto 》》.

Mi domando: dopo una analisi del genere Renzi ha fatto bene ad agire in quel modo?

SICURAMENTE ” SI “.

Renzi sarà ricordato come chi ha permesso la venuta di Draghi e conseguentemente aver svegliato l’Italia dal coma profondo in cui versava..

