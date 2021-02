Il problema, dunque, non è l’intransigenza di Bonafede, Travaglio e Davigo, né la mediazione di Renzi o di Conte, e nemmeno l’aperta contrarietà di avvocati e magistrati.

Il problema è il PD, cioè il partito di governo che in questa stravagante stagione di alleanza con i populisti, non riesce a prendere una decisione che sia una;

• nemmeno a favore di una sua legge,

• né per cancellare la legge contro cui pochi mesi fa, quando era all’opposizione, ha chiesto l’eccezione di incostituzionalità,

• né se, come adesso, può vantare il consenso quasi unanime del Parlamento e degli operatori del diritto.

PS: Volevo capire e sapere?. Ma i troll sono pagati o volontari? Lo fanno per passione? Sfogano i loro istinti? Hanno un copione?recitano a soggetto? porelli,mi fate pena.

Renzi se la ride del Pd: «Dicevano “o Conte o morte” e sono ancora innamorati dei grillini»

«Sicario, accoltellatore, è un linguaggio d’odio. Hanno provato ad asfaltarmi e utilizzo le loro parole. volevano ”farmi fuori” e io sarei il sicario e l’accoltellatore…». A Porta a Porta, Matteo Renzi si “vendica” degli (ex) parenti serpenti. Un colpo al Pd, l’altro ai Cinquestelle e quelle parole di Casalino che non gli sono andate giù. «Il Pd, la Lega, Iv e i Cinquestelle stanno insieme sulla base di un appello di Mattarella. Non è nata una nuova maggioranza politica. E la Lega sta cambiando pelle, sta diventando un partito diverso».

Renzi all’attacco del Partito democratico

Il leader di Iv torna a criticare la linea del Pd «ispirata da Bettini e Zingaretti» durante la crisi di governo. «Il Partito democratico si è messo in una posizione per me inspiegabile: o Conte o voto, o Conte o morte». Per loro c’è un «legame speciale» con il M5S, è come «un matrimonio d’amore». Ma «se andassi da un iscritto del Pd a Roma e gli dicessi di votare la Raggi, quello mi guarderebbe con due occhi cosi e con i capelli dritti. Mi direbbe: ma sei matto?».

