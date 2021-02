SI’, PROPRIO ORA, IN PIENA PANDEMIA.Non capisco come le persone non capiscono che eravamo sull’orlo del baratro e in mano a una banda di delinquenti!

“L’Italia ora ha tutto per uscire dalla crisi. Ha i soldi e ha la guida giusta. Se tutti remiamo nella stessa direzione ce la faremo.”

SI’, PROPRIO ORA, IN PIENA PANDEMIA.

Le prove provate dell’incapacità di Conte di saper governare l’uscita dalle crisi e rilanciare il Paese ce le danno le valutazioni fatte sia da Bruxelles, sia dalla Banca d’Italia, della sua bozza del Piano italiano di Ripresa e Resilienza che dovrebbe dare esecuzione al Next Generation EU.

Un lavoro, quello fatto fin qui da lui e dai suoi cari, completamente sbagliato, quindi inutile e dannoso.

Ci ha fatto perdere almeno sette mesi e ora Draghi dovrà ricominciare tutto da capo.

Sette mesi in piena pandemia è un tempo infinito. Tanto ne è passato da quando, nel luglio scorso, Renzi aveva proposto di fare, subito, una sessione speciale del Parlamento per definire, col massimo della condivisione possibile, le direttrici di un lavoro complesso, ma da concludere al più presto.

Pensate come staremmo messi ora se Renzi non si fosse opposto a far passare nottetempo, come una banda di omertosi, un documento sbagliato per la spesa di 209 mld. O avesse accettato poche correzioni inutili e una poltrona in cambio del silenzio.

Un killer seriale lui? Lo definiscono così i combattenti contro le disuguaglianze, che si preparavano – spensierati e insistenti – a porre le basi del più grande massacro sociale con sperpero di debito pubblico della nostra storia.

Chiunque, dotato di cervello e cuore, avrebbe cercato in ogni modo di correggerli in tempo e in caso di massima irresponsabilità, di fermarli sull’orlo del baratro.

Sì, in piena pandemia, perché la crisi galoppante non lasciava più tempo.

Quell’azione tanto criticata ha aperto una prospettiva nuova, che non ci sarebbe – ora – se Renzi avesse taciuto e non fosse andato fino in fondo con coerenza accettando un patto scellerato.

Ma la pochezza del piano Conte dice qualcosa di più a chi aveva riposto in lui una fiducia fideistica fino al fanatismo.

Conte aveva capito poco e male di quello che era accaduto in Europa.

Partito male nella trattativa che porterà al Recovery, sostanzialmente chiedendo i soldi di tutti in cambio di niente, si era fatto anche minaccioso nei confronti dei partner. Ricordate quel “altrimenti faremo da soli”? Fa il paio col “ce la vediamo in Parlamento” rivolto a Renzi. L’uomo è fatto così, tutto chiacchiere ad effetto pessimo e conti sbagliati.

Solo la “pietà” di Merkel e Macron, che fecero finta di non averlo sentito, ci ha salvato e lo ha rimesso in riga. A quel punto doveva solo approvare e salire sul carro del Recovery, che, a giudicare dal seguito, non aveva neanche bene capito cosa fosse.

Per carità di patria, tornato in Italia, gli si è lasciata fare la sarabanda mediatica casalinesca dell’eroe europeo.

Eravamo a luglio 2020, in piena pandemia, nonostante Speranza perdesse tempo a scrivere che l’avevamo scampata in un libro che dovrà mandare al macero.

Questo è il quadro di una classe dirigente mediocre, inetta, incapace che si stava suicidando tirandosi dietro il Paese.

Altro che tradimenti e killer! Hanno fatto apparire Ronzinante, “lo malo caballo”, come un purosangue. E c’è ancora chi ha il coraggio di piangerlo.

Si sentono sperduti, come dopo la perdita de “lo santo monaco Zenone”. Per loro vale il consiglio del vecchio Branca “Ite, ite anco voi sanza meta, ma per un altro loco!”.

