Tanti ancora dicono…questa crisi ci sta facendo perdere tempo, chi ci ridarà questo tempo?

Ritengo che ne avremmo perso molto ma molto di più con l’immobilismo di Conte.

Andava davvero tutto a rotoli con quella gestione.

Già i primi nodi stanno vedendo al pettine, vedi Arcuri.

Ora, non si tratta di essere Renziano o meno, ma oggettivamente era un governo piatto che prendeva tempo.

In Germania entro fine mese stimano di riuscire a vaccinare 30 milioni di persone, noi siamo arrivati ad appena 1, il recovery plan era talmente mal fatto che l’Europa lo avrebbe bocciato.

Conte avrà avuto sicuramente un aplomb piacione, ma non era oggettivamente in grado di portare a termine positivamente questa crisi che prima di essere politica era sociale, sanitaria, esistenziale.

La prima tranche della pandemia lo abbiamo tutti indistintamente aiutato, zitti, nonostante i dpcm emanati su Facebook a qualunque ora del giorno e della notte, ma la seconda ondata di cui già si paventava l’arrivo è stata affrontata malissimo.

Lo sbando più totale!

Si sono fatti spendere soldi a palate a bar e ristoranti per poi chiuderli nuovamente, si sono acquistati banchi con le rotelle con spese indiscriminate tanto quanto lo spreco a discapito dell’ambiente, per poi continuare con la dad, si sono chiusi i musei, i teatri, i cinema, dove sarebbe augurio vedere in tempi normali assembramenti, dove bastava un già preventivato distanziamento sociale per restare aperti.

Interi settori allo sbando, codici ATECO, che escludevano servizi afferenti a settori analoghi, profumerie aperte, perché almeno a casa ti metti il rossetto!

Una gestione improvvisata che non poteva più andare avanti.

Un governo senza capacità di guardare al dopo, che parla di indebitamento senza pensare che con quei soldi presi a prestito può realizzare ricchezze che non faranno pesare il ripagare i debiti.

Non era più possibile pensare solo a rdc e prebende varie, serve creare posti di lavoro, occupazione, sviluppo.

Ecco, non si è perso tempo, lo si è guadagnato.

Quando per strada trovi un ingorgo e vedi una traversa che con un giro più lungo ti conduce alla meta, cosa fai? Attendi che si sblocchi l’ingorgo o fai una manovra fulminea, cambi strada e bypassi l’ingorgo?

