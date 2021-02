CHE: Renzi si sia mosso per il bene dell’Italia,forse non e chiaro a tutti,ma e sotto gli occhi di tutti,pure per i deficenti. Il governo Conte era fermo sul programma economico importante come la Pandemia. Sarà antipatico ma merita un ringraziamento.

Va bene, Renzi è odioso, antipatico, non ci andrei a cena. Mi ricordo che Luigi Berlinguer, parlando a Sassari a favore del sì al referendum, cominciò più o meno così. Scissionista, traditore del movimento operaio, amico dei despoti arabi e più ne ha più ne metta. Punto. Adesso però, se siamo seri, ragioniamo.

Io la penso così: la “mossa” di Renzi, preparata e condotta in porto con una tattica che nessuno ha capito (tanto meno i suoi avversari) sta producendo una catena di effetti, possono piacerci o no, ma ha modificato tutto il quadro:

1) imbarazzo di Salvini, e Giorgetti più forte (ha detto che Draghi è Cristiano Ronaldo, quindi mi è pure simpatico);

2) Meloni all’angolo, che non sa che fare: opposizione ma voti a favore se capita: una strategia perdente;

3) Forza Italia separata dalla destra estrema: non sarò sospettato, proprio io che l’ho combattuto sui giornali e in parlamento, di simpatie per il Cavaliere (ex), ma intanto dividiamo gli avversari;

4) ricostruttori nel guado, una bella lezione al trasformismo;

5) 5 stelle diviso e costretto a fare quel che non vuol fare;

6) Pd costretto a cambiare idea in una notte e a prendere le distanze da 5 stelle su cui si stava appiattendo;

7) Zingaretti e Bettini debolissimi e chissà che nel pd non nasca adesso una vera leadership riformista, come era nelle carte costitutive di questo Partito;

Senza dire del credito europeo e della mano salda che ora guida il paese.

Tutto questo grazie alla lucidità di Mattarella e al suo coraggio.Ma innescato dal capriccio di Renzi

Renzi ha servito ,su un piatto d’argento, a Sergio Mattarella (senza mancargli il rispetto) di fare il nome di Mario Draghi. Mario Draghi avrebbe potuto non accettare… Gli va dato grande merito di aver preso sulle spalle un compito difficilissimo. Applausi a Mario Draghi a Sergio Mattarella… E se mi consentite all’odierno Macchiavelli(toscanaccio) Che ieri in. tv ha detto che non farà il ministro perché è “divisivo”. Evviva i divisivi, se si assumono, contro i propri stessi interessi, di cambiare le cose in questa palude che è l’Italia di oggi.

Un capolavoro di ingegneria politica. Ha fatto esplodere le contraddizioni dei partiti e li ha costretti a ristrutturarsi. Li ha divisi e uniti (nel dare la fiducia a Draghi) contemporaneamente. Che forza, ragazzi!. ultima modifica: da

