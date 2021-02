Viva il governo dell’ottimismo.I vincoli europei cruciali per la crescita, il giustizialismo nemico della resilienza, la cultura del no come primo vizio del paese. Perché le consultazioni di Draghi mostrano ai partiti sei anni da sogno.

La vera rivoluzione del metodo Draghi va individuata concentrando l’attenzione non su quanto durerà il governo (il retroscenismo avrà vita difficile con questo esecutivo), ma su cosa vuol dire per un paese come l’Italia iniziare a mettere da parte le discussioni sul vincolo esterno (ovvero l’Europa) e cominciare così a occuparsi del più urgente vincolo interno (i vizi del paese) In attesa di capire se quello che verrà sarà davvero il governo degli ottimati, la giornata politica di ieri ci ha offerto molte ragioni per credere che la stagione di Mario Draghi sarà certamente la stagione dell’ottimismo, e forse persino del buon umore. Lo sarà per le ovvie questioni politiche, per gli splendidi incroci tra Beppe Grillo e Silvio Berlusconi, per i favolosi intrecci tra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini e lo sarà perché avere la stragrande maggioranza delle forze politiche italiane pronta a rinunciare a qualcosa per far fare un passo avanti al proprio paese è uno spettacolo unico che in questo momento storico nessun’altra nazione europea è forse in grado di rivendicare.

Viva il governo dell’ottimismo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo