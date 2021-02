E’ BASTATO DIRE UN NOME (PER ORA) MA IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE.

E’ BASTATO DIRE UN NOME (PER ORA)

Questo è il grafico della discesa dello spread da quando è entrato in campo Draghi.

Siamo scesi sotto il livello dei 100 punti base, cioè la soglia “psicologica” dell’1%, che non vedevamo dal 2015, quando c’era il governo Renzi. Quello che “non ha fatto niente di buono” e che “ha rappresentato una pessima stagione che ci siamo, fortunatamente, lasciati alle spalle”, come diceva Zingaretti nella sua campagna vittoriosa delle ultime primarie del PD.

Un abbattimento del differenziale tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi che in pochi giorni ci ha già fatto risparmiare facendo scendere il tasso di rendimento più vicino allo zero.

Tutti gli osservatori economico – finanziari concordano nel prevedere che, se il tentativo di Draghi dovesse avere successo, lo spread potrebbe scendere e attestarsi fino ai 50 punti base, considerando che i titoli spagnoli, ritenuti più sicuri di quelli italiani (altra riflessione da fare sul “prestigio” internazionale dell’Italia di Conte), oscillano tra i 70 e i 50 punti base.

Meglio non considerare gli effetti negativi sulla vita quotidiana delle persone in caso di un insuccesso. Perché più si alza lo spread, più guadagna la finanza e perdono i cittadini. A questo dovrebbero pensare i malpancisti più o meno dichiarati.

La discesa dello spread, viceversa, ci consentirebbe un risparmio, su base annua, di circa 1,5 miliardi di euro, che sui Btp a 10 anni significano 15 miliardi, che potremmo utilizzare per abbattere il nostro debito pubblico (la brutta eredità per i nostri giovani) o comunque impiegare in altro modo piuttosto che remunerare gli investitori finanziari.

Questa è solo una piccola lezione per chi continua a parlare di superamento delle disuguaglianze senza porsi alcun problema su come costruire concretamente le condizioni economiche per farlo. Che non sono impedite dalla “cattiva ideologia neoliberista”, che né l’Europa, né Draghi perseguono, ma dal rifiuto vetero ideologico di comprendere che gli effetti negativi del “turbocapitalismo” (J.E. Stiglitz) possono essere combattuti e corretti con una più equa e sostenibile politica economica riformista.

Ovviamente lo spread non è tutto. Ci vorranno tante altre cose da fare e integrare. Ma è questo il cambio di passo che si chiedeva da mesi e che, finalmente, ci aspettiamo da Draghi, con l’aiuto di tutti.

