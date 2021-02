ECCO PERCHE’ RIPRENDO LA TESSERA DI ITALIA VIVA

Amici del PD.

Avete scritto una cazzata dietro l’altra.

✔️✔️ Avete scritto che la conseguenza delle azioni di Renzi sarebbe stata il voto anticipato. E invece no.

✔️✔️ Poi avete scritto che Renzi voleva poltrone, e invece no (IV avrà un ministero. Ne aveva due).

✔️✔️ Poi avete scritto che Renzi andava “asfaltato in parlamento”, applaudendo alla cerca dei responsabili, che Conte ha condotto incredibilmente in prima persona.

✔️✔️ Fallita la caccia ai Ciampolillo, avete scritto che l’UNICO NOME per palazzo Chigi era quello di Giuseppe Conte.

✔️✔️ Adesso vi esibite in contorsioni surreali. Convergenze parallele. Acrobazie. Riempite come sempre di insulti Matteo Renzi, senza coinvolgere Draghi e Mattarella.

✔️✔️ È molto facile essere lineari. Il governo non è ancora fatto ma si farà. Il fatto che si faccia a gara a sostenerlo mostra la grande forza del nome di Mario Draghi. E dovrebbe farvi capire che l’indirizzo politico sarà in mano sua. Importa abbastanza poco la coalizione.

✔️✔️ Per una volta, non fatevi accecare dall’odio. Un odio sostanzialmente immotivato. Il PD è riuscito solo a fallire miseramente nell’impedire a Renzi e Mattarella di dare il Presidente del Consiglio migliore possibile al nostro paese, nel momento peggiore.

Grazie Matteo Renzi. Sei stato bravo. Ti dicono cose orrende. Ma sei stato bravo.

Grazie. Rinnovo la tessera di Italia Viva. Aggiungo : se il PD avesse sostenuto Renzi al referendum , uniti con forza , forse oggi staremmo a raccontare un’altra storia , ma non importa , certo l’unico rammarico che ho ,è che tutte le volte che c’è stata la possibilità di cambiare davvero questo paese ,all’interno della direzione ,di chi si chiamava di sinistra, ha fatto di tutto per non vincere e governare del popolo non interessava a nessuno, ma il più grande fallimento rimane i 5 stelle .

Dopo la tempesta arriva sempre il sereno, basta aspettare ,dico solo a chi intellettualmente corretto di riconoscere a Renzi come spesso accade di essere una sorta di profeta, vede quello che altri gli riconoscono dopo aver metabolizzato odio rancore diffamazioni caratteristiche tutte di chi soffre la sua superiorità. Fatevi un bagno di sana umiltà, diamo a Cesare quello che è di Cesare, per il vostro odio nei suoi riguardi meriteresti di auto flagellarvi

