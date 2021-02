La concertazione che ci piace

Il silenzio di Draghi davanti alle parti sociali si tradurrà presto in scelte politiche.

Mario Draghi ieri ha fatto una bella scorpacciata di ascolto, una prova dura anche per le orecchie più disponibili. Praticamente un’intera giornata, tranne si spera una pausa pasto, a sentire cosa avessero da dirgli pressoché tutte le rappresentanze immaginabili tra quelle dei lavoratori, delle imprese, dell’associazionismo. Presi tutti un po’ in contropiede, perché non avevano mai partecipato a incontri con un presidente incaricato, condotti e organizzati nello stile delle consultazioni politiche per formare un governo. E anche per questa ragione erano tutti in cerca di una giusta sintassi, di qualche appiglio per capire come comportarsi.

L’incontro con sindacati e imprese rimette l’occupazione al centro dell’azione del prossimo governo, ma non c’è più tempo da perdere. “Occorre subito un sistema informativo e un patto con le parti sociali, il blocco dei licenziamenti è un errore senza politiche attive”.

Di fronte alle richieste di sindacati e imprese, ascoltati oggi a Montecitorio, toccherà al nuovo governo guidato da Mario Draghi trovare un punto di sintesi e avviare un percorso di riforme per rilanciare l’occupazione. Di certo, dopo un anno di paralisi dovuta al blocco dei licenziamenti e all’ampliamento della cassa integrazione, c’è solo che non è più possibile rimandare il problema, che tra gli effetti della crisi pandemica e le debolezze strutturali continua diventare sempre più grande. “Aver congelato il mercato del lavoro è un problema serissimo, perché alle transizioni normali che si sarebbero prodotte in un anno si sommano quelle determinate dal crollo del Pil”, dice Maurizio del Conte, docente di Diritto del lavoro all’università Bocconi e già presidente di Anpal. Il quadro che si presenterà alla fine del blocco dei licenziamenti è una potenziale bomba che va disinnescata, dopo un 2020 che si chiuso con una contrazione dell’8,9 per cento del pil e 450mila posti di lavoro persi. La scadenza è fissata a fine marzo. Fino ad allora nell’agenda Draghi dovrà trovare spazio una programmazione di interventi finalizzati ad avviare un’enorme operazione di ricostruzione delle competenze di tutti quei lavoratori in cassa integrazione che restano legati a imprese con poche prospettive di ripresa. Per dirla con le parole di Draghi, quelle imprese zombie che rischiano di diventare solo rami secchi.

