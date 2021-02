PRENDE QUOTA LA FIDUCIA IN DRAGHI Sondaggio Euromedia, in pochi giorni da 45% a 62%. Piace più ai “patrioti” che ai “grillini”

Sondaggio Euromedia, prende quota la fiducia in Mario Draghi.Nella rilevazione per la Stampa il consenso in pochi giorni passa dal 45% al 62% degli italiani. E piace più a chi vota Meloni di chi vota Grillo

Sondaggio creato apposta per fomentare la discordia nei 5s il giorno della votazione. Dicono quelli della SETTA 5 S.

Questo commento è esemplare nell’illustrare l’ottusa faziosità dei 5 stelle. Meno male che non potranno fare ulteriori danni coi loro ministri incompetenti.

Settari non è possibile fomentare discordia nei 5s, il padrone del marchio ha deciso per tutti. Quelli che proprio non si rassegnano, la prossima tornata elettorale saranno nuovamente disoccupati, punto.

Certamente, i sondaggi vanno bene solo quando incensano l’avvocato del popolo…

Del resto cosa attendersi da un movimento che propone agli iscritti quesiti capziosi come quello che verra’ posto oggi sulla piattaforma Rousseau?!

ORA CARI SETTARI 5 S. Difficile prevedere cosa accadra’ ovviamente ma come punto di partenza Draghi e’ molto piu’ credibile della banda di Conte-Casalino-Azzolina-Bonafede-Arcuri.

Draghi è molto più credibile di qualsiasi politico eletto nel parlamento degli ultimi 35 anni, almeno. Quindi come mai non viene formato un partito con queste eccellenze, che a logica vincerebbe facilmente le elezioni?

A me pare che invece l’italiano preferisca seguire il momento, che si chiami Berlusconi, Prodi, Monti,Renzi, Conte, Draghi, per poi voltargli le spalle 5 minuti dopo vedi RENZI e anzi onore a berlusconi che ha infinocchiato gli elettori per molto più tempo, perchè passato l’innamoramento passeggero, e soprattutto perchè ha scoperto che nessuno era quel dioscesointerra che sperava gli risolvesse tutti i problemi, dalla perdita del lavoro alla caduta dei capelli.

