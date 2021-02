M5s-governo Draghi, ecco il testo del quesito su Rousseau: “D’accordo a sostenere governo tecnico-politico?” Quesito lunghissimo, per dare un sì o un no.

“Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Questo il testo del quesito che domani verrà votato dagli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau.

C’è tutto: il come, il dove e il quando. C’è anche qualcosa di molto di più in quel quesito secco – sì o no, senza previsioni di astensione – per votare domani su Rousseau sul governo Draghi.

C’è, infatti, la soluzione del rebus sulla formula del governo (definito “tecnico-politico”) e anche una neanche troppo velata indicazione implicita di voto, laddove si descrive il governo che potrebbe essere vicino alla nascita non solo dotato “di un super-Ministero della Transizione Ecologica”, chiesto ieri da Beppe Grillo, ma anche con il compito di difendere “i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi”.

“Non esiste una maggioranza senza di noi, Disimpegnarsi significa non dare una maggioranza a questo paese. Credo che noi dobbiamo partecipare a questo nuovo governo. Domani voterò convintamente sì”, ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una diretta su Fb.

