Uno vale tutti. Grillo porta M5s sul sì a Draghi

Uno vale tutti. Il realismo estremo di Grillo porta M5s sul sì a Draghi. Questa crisi è il trionfo di un paradigma classico: la politica come leadership, carisma, intuizione. Non pervenuto il Pd Ma quale realismo !!! L’UNICO REALISMO E’ UNA POLITICA FALLITA DA DECENNI. Non sono tanto d’accordo con l’analisi di De Angelis, leggo invece le azioni di Grillo non come esercizio della leadership sul suo popolo, ma semplicemente le azioni disperate di chi, conscio del fatto che il suo popolo non esiste più, tenta di evitare l’insignificanza e l’oblio per un gruppo di parlamentari ed aspiranti ministri relegati improvvisamente all’opposizione.

In questo caso é troppo facile sbeffeggiare ” l’uno vale uno ” come è facile deridere il ( rivolto a Grillo ) ” chi ti ha eletto ” è troppo facile perchè in questi anni, i clowns 5s portati in parlamento, hanno fatto di tutto per farsi prendere in giro. La cosa veramente inquietante è la decisione di sopendere, poi rimandare, poi determinare chi, come e quando i poverini iscritti ai 5s dovessero votare sulla controllata piattaforma Rousseau. Una decisione degna di un qualunque Orban ….. e si cari 5s siete messi male !!!!

Io cerco di immaginare Grillo seduto di fronte a Draghi, e Beppe che dopo qualche minuto, inizii a rendersi conto della sua grande responsabilità nell’aver fatto nascere questo “bubbone”. In questi ultimi dicei anni, lui si è divertito a ridere nel prendere in giro tutta la classe politica che oramai era diventata obsoleta. E lo ha fatto creando, dal nulla, un movimento politico fatto nascere sulla Rete: un migliaio di persone decisero chi fare eleggere da parte di un esercito di milioni di cittadini che erano stanchi dei vecchi partiti. Ora, con questa pandemia, siamo arrivati alla fine della corsa e prossimi all’impatto contro il muro. Mario potrebbe evitarlo, e Beppe credo se ne sia accorto, o forse questa è solo una ingenua mia speranza.

COMUNQUE: La mossa di Renzi e come una bomba atomica sulla politica e i relativi schieramenti.

Se la lega entra nel Ppe , il CDx così come lo conosciamo non ci sarà più, così come fallisce la pregiudiziale europeista che è stata usata in parlamento per formare il Conte ter.

Questo PD rischia l’irrilevanza un po’ come la DC dopo la caduta del muro.

I 5s con la furbata del super ministero dell’ ambiente virano verso i grunen europei o almeno tentano.

Draghi certifica la crisi di sistema e la fine dei partiti, abbracciati l’uno con l’altro nella vana speranza di restare a galla, di fatto cedono la loro ragione di esistere affidando a un nome prestigioso come quello di Draghi il governo ma anche il futuro del Paese. Per la sx occorre un cambio di passo veloce,. Bene il congresso per l’unità di tutte le forze politiche e sociali in un progetto comune di azione civile e politico.

Uno vale tutti. Grillo porta M5s sul sì a Draghi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo