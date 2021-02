Così Draghi prepara il nuovo governo dal fortino di Banca d’Italia.Domani andrà al Colle con la lista dei ministri. I partiti fanno le loro previsioni, ma sono certezze scolpite nell’aria. Il ministero alla Transizione ci sarà, e l’intesa è su Catia Bastioli. Intanto a Chigi si consuma la rottura tra Conte e Casalino.

L’asse con Grillo, il filo diretto col Quirinale. Il premier incaricato incontra Visco e Panetta, che alza le mani: “Io ministro? No grazie”. La fibrillazione nei partiti. Salvini spera in un ministero, e chiede le infrastrutture. Zinga tentenna, e i dirigenti del Pd confidano in Mattarella.Per quanto si rifiutino di dirlo, di Beppe Grillo sono tutti un po’ invidiosi. Di quella sua consuetudine, di quella confidenza che, con telefonate lunghe e cordiali, Mario Draghi concede a lui solo, Garante di un M5s in subbuglio, mentre quegli sventurati di Nicola Zingaretti e Matteo Salvini restano così, appesi ai silenzi del premier incaricato, che si fanno più angosciosi nelle ore che preludono alla nascita di un governo di cui nessuno, a parte Draghi e Sergio Mattarella, conoscono davvero la fisionomia.

PS: Giornali, editoria e talk. Il reset di Draghi vale per la politica, ma vale anche per chi la politica la racconta.Le intese molto larghe sono un’occasione d’oro per scegliere: servono nuove ragioni di indignazione o servono finalmente nuovi modelli di informazione?

In assenza di veline, di spin, di tweet, di post, di like, di scazzi, di divisioni, di scissioni e probabilmente di polemiche, i protagonisti della piazza mediatica almeno per un po’ dovranno trovare un modo per reinventare se stessi e per cambiare schema.

