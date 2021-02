Di fronte a una situazione senza precedenti, serve un Partito Democratico unito. Saremo con Draghi con le nostre idee e la nostra forza. Per il bene del Paese, per vincere la pandemia, per rilanciare occupazione e economia.Graziano Delrio.

Delirio delirio mannaggia mannaggia. Ma se finora le vostre idee sono state un fallimento, come potete pensare di salvare il paese! PS: Avete ringraziato Renzi?

Ma se finora le vostre idee sono state un fallimento, come potete pensare di salvare il paese.Per il bene del Paese… lasciatelo lavorare da solo ! Io da ex mi chiedo ma non si poteva fare prima dell’evento di Draghi sono 50 anni e più che voi politici dite faremo cambiare verbo abbiamo fatto sarebbe più credibile. E non sarebbe stato molto meglio non boicottare ,chi voleva cambiare gia diverso tempo fa?

