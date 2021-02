Governo, Draghi al Quirinale oggi o domani con nomi ministri, Di Battista lascia M5s dopo sì di Rousseau a nuovo esecutivo, ultime notizie

Le ultime notizie sul governo Draghi del 12 febbraio: il premier incaricato potrebbe salire al Colle tra oggi e domani per sciogliere la riserva e presentare la sua lista di ministri. Si parla probabilmente di una squadra di dodici, tra tecnici e politici. Per la Giustizia in lizza c’è Marta Cartabia, mentre all’Economia si mormora il nome di Daniele Franco o Lucrezia Reichlin. Verso la riconferma Luigi Di Maio Stefano Patuanelli in quota Cinque Stelle. Ma anche i dem Dario Franceschini e Lorenzo Guerini. Il Movimento 5 Stelle vota Sì su Rousseau, per il sostegno all’esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce. Ma si spacca, con Alessandro Di Battista che annuncia il suo addio ai pentastellati: “Accetto la votazione ma non posso digerirla”. A dire Sì quasi il 60% dei votanti. Davide Casaleggio: “Governare sarà complicato”. La Direzione nazionale del Pd, all’unanimità, ha annunciato che esprimerà la fiducia al governo Draghi.

