Renzi: “Grazie all’apertura della crisi abbiamo aiutato il Paese ad avere un governo migliore”

Il leader e fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista a ‘Il Sole 24 Ore’, dice che “un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà, grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di Mario Draghi. Ora penso sia più chiaro come l’apertura della crisi – gesto per il quale siamo stati molto criticati – in realtà abbia aiutato il Paese ad avere un governo migliore. Noi non volevamo qualche poltrona in più ma solo dare più qualità all’azione dell’esecutivo”.

“Draghi non ha ancora giurato ma le aziende in borsa valgono già il 10 per cento in più rispetto a una settimana fa. E sono certo che presto gli effetti arriveranno anche alle piccole e medie realtà. Chiamatelo effetto fiducia quando metti le persone competenti al posto giusto le cose cambiano”, ha aggiunto l’ex premier, secondo cui con il professor Draghi ci sarà una svolta anche sul piano vaccini e sulla gestione della pandemia.

Poi la frecciata al premier dimissionario e al segretario dem: “Prima di parlare di miei accordi con Salvini la decenza vorrebbe che Conte e Zingaretti si interrogassero sul loro recente passato”.

E: Lo spread apre in calo: è sotto i 90 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo e scende sotto la soglia dei 90 punti: il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,44%, aggiornando il minimo storico.

ANCHE: Vicepresidente Commissione Ue Dombrovskis: “Fiducia in Draghi per Recovery”

Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, parla con la Stampa della situazione italiana: “L’Italia è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia e dalle sue ricadute economiche e questo è in parte dovuto all’importanza del settore turistico. Le nostre previsioni invernali dicono che un ritorno dell’economia ai livelli del 2019 entro la fine del 2022 è improbabile”. Per l’Italia, secondo il commissario Ue, servono una serie di aggiustamenti, ma la convinzione è che Mario Draghi ce la possa fare: “Sono pienamente fiducioso che il nuovo governo, sotto l’abile guida di Mario Draghi, completerà con successo i passaggi che mancano in modo che i cospicui finanziamenti del Recovery possano iniziare ad arrivare il prima possibile”. “Ho sempre apprezzato il suo stile di lavoro. È preciso, conciso e va sempre dritto al punto”, aggiunge parlando ancora di Draghi.

NON MI STANCHERO MAI NEL SOSTENERE CHE RENZI HA FATTO UN CAPOLAVORO DI INGENERIA POLITICA.

