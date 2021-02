Spiazzati dal reset silenzioso di SuperMario. Niente social, zero veline, due parole in pubblico. Un metodo di lavoro nuovo, un’eccezione perché eccezionale è un Paese attraversato da una crisi politica ed economica in piena pandemia.

Che meraviglia! Lavorare senza parlare…E SENZA FAKE. Proprio come gli altri STATI.”Renzi fece capolino su Twitter scrivendo “Arrivo, arrivo!”, accompagnato da #lavoltabuona.”

F.Q non ha rinunciato a scavare nel passato per trovare un tweet di Renzi ( del 2014) quando fu fatto presidente del consiglio. La chiamerei sindrome ossessiva alla Travaglio.

Per il resto, sarebbe fantastico un governo dove la caratteristica principale fosse il silenzio. Certo, questo affamerebbe i giornalisti, ma un giornalismo italiano affamato sarebbe altrettanto fantastico. Dovranno inventarsi qualcosa, il colore dei calzini per esempio, ma questa sarebbe la loro dimensione più vera.

Come è vero che finalmente chi governa mette davanti il pensiero e l’azione e non la parola e l’apparire, è anche vero che finora la maggior parte del giornalismo si è comodamente adagiata nel prendere (spesso acriticamente) le esternazioni di questo e di quello e farne l’oggetto del proprio lavoro. Lavoro facile.

Mi sa che un po’ di testate dovranno inventarsi anch’esse un nuovo modo di lavorare. E se questo diventasse “produrre dei contenuti, magari frutto di riflessione propria”, potrebbe non esser male.

Il ritorno alla normalità e a dinamiche più ortodosse è evidente. dopo aver vissuto per un anno in una bolla nella quale veniva ripetuto che non c’era alternativa al governo giallorosso, non c’era alternativa a Conte, e che, se fosse caduto quest’ultimo, sarebbero capitate le peggiori sciagure, è un sollievo verificare che nulla di questo era vero: la curva non è aumentata, le vaccinazioni proseguono, lo spread è calato, la credibilità internazionale ed europea dell’Italia non è in discussione (grazie soprattutto alla personalità del Presidente incaricato). è insomma ripresa la normale dinamica democratica per cui non vi sono “insostituibili” e, caduto un governo, un altro prende il suo posto.

i partiti hanno ovviamente tentato di dominare la scena anche in questa situazione. soprattutto quelli della vecchia maggioranza, che si aspettavano di poter dare le carte e fissare il famoso “perimetro” (vale a dire “dentro solo chi piace a noi”), ma il Presidente incaricato si è premurato di disilluderli alla svelta: la maggioranza giallorossa non c’è più, e questo è un governo di unità nazionale, nato proprio perché l’assenza di una maggioranza politica era stata certificata. ora quindi nessuno dà le carte, a parte Draghi: i partiti possono starci o no, ma in ogni caso non si fissano “perimetri”, non si pongono veti e non si piazzano bandierine. il “reset silenzioso” di Draghi è quantomai opportuno. poi, terminata l’emergenza, ognuno tornerà a giocare la sua partita, ma per ora sono tutti della stessa squadra, e occorrerà che imparino a giocare assieme.

Ma faccio notare che oggi giornalisti e commentatori sono passati al se cade draghi arriva l’apocallise. Evidentemente il catastrofismo è un altro difetto italico. Il catastrofismo e l’attesa spasmodica di un salvatore della patria sono purtroppo costanti dell’atteggiamento italico. salvo poi rimanere sorpresi quando non si realizza alcuna catastrofe e delusi quando il salvatore della patria di turno si rivela un uomo normalissimo, con pregi e difetti, e non un superuomo.

E personalmente mi auguro che si trovi finalmente quell’unità nazionale almeno nel rispetto e nella verità. Ciò detto rimane comunque il discrimine delle aspettative che ogni forza politica ritiene di dover rispettare, convinta che sia l’interesse del proprio Paese oltre che del proprio elettorato.Tanto per dire che non sarà così facile.

Sarebbe tutto grasso che cola, arrivare ad un programma per gli investimenti per il NGeu, sufficientemente condiviso che possa svilupparsi nel tempo senza che le successive

alternative di governo smontino il tutto !

