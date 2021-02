Il tratto più eloquente è il silenzio. Parla, questo non dire. Segnala in maniera drastica la fine un’epoca. Che sì, è quella della politica scadente e senza orizzonte, dell’incompetenza al governo, dell’uno vale uno. Ma soprattutto è – è stata – l’epoca infernale del sabba mediatico delle dirette Facebook dalla sagra del tortello, dei post agli “amici” al posto del dialogo con gli avversari, della chiamata alle armi di eserciti di profili anonimi e insultanti.

Dei ministri che leccano il gelato su TikTok, delle disfide su Twitter. E del bla bla bla ipnotico, rivoltante, inutile ma infine indispensabile a “capire dove gira il giorno” – tutti obbligati a diventare followers di tutti perché non ti sarai mica perso la dichiarazione del ministro dello Sviluppo economico. Ma dove? Sulla sua pagina.

Alza il volume, c’è un video su Youtube. Si è detto, in questi giorni, che i partiti fossero all’oscuro delle intenzioni del Presidente. I leader politici al buio, le previsioni alla cieca. Si sono usate le metafore della luce e dell’ombra, il metro della vista, quando invece il cambio di passo è sonoro. Tutto questo silenzio. Incontri faccia a faccia. Convocazioni per sms, nemmeno una chat. Fra un’ipotesi e un’altra, tutte di fantasia, nell’horror vacui di una Roma assuefatta al cicaleccio si è riaffacciato, maestoso, il tempo dell’attesa. Del dubbio.

Del pensiero, persino. Se non c’è silenzio nessun pensiero che non sia di repertorio può venire al mondo. Cosa vorrà dire, questo tacere? – chiedeva ieri un ex ministro a un tavolino di Campo de’ Fiori. Boh. Rispondeva l’altro. Facciamo due passi, dai. Camminare aiuta, a decifrare il silenzio.

CHE BELLO !Decifrare il silenzio. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo