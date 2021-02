Governo Draghi, o del trionfo della Realpolitik (*).

Leggo su fb e su parte della stampa commenti delusi di uomini politici miopi e miopissimi fan di tutti i gruppi politici, anche renziani ahimé che abbaiano alla luna il loro disappunto per la conferma o la nomina di questo o quel ministro politico nella lista Draghi, che non comprendono come questo governo di assoluta emergenza, sia invece un piccolo capolavoro di Realpolitik(*).

Il potere vero lo hanno oltre a Draghi, persone di capacità e competenza indiscusse di sua diretta fiducia e di fiducia del Presidente Mattarella, che vanta una insuperabile, allo stato delle cose, conoscenza ed esperienza delle Istituzioni e delle persone che le hanno rette e le reggeranno in questo delicato momento.

Mi riferisco in particolare a:

1 – Daniele Franco all’Economia, di fatto un’estensione umana del Premier Draghi;

2 – Marta Cartabia, neo titolare del dicastero, al momento, più delicato per la tenuta delle Istituzioni, ossia alla Giustizia (grazie Renzi), che assicurerà la fine della parentesi pseudo-giustizialista e lavorerà con competenza a rimettere in piedi l’intera macchina giudiziaria sottraendola alle fazioni ed all’inefficienza funzionale connessa;

3 – Vittorio Colao, titolare del dicastero per Transizione Digitale, grande esperto della materia altamente strategica per accompagnare adeguatamente, lo sviluppo post Covid, sottraendolo all’influenza sospetta della Casaleggio e co, ossia ai fan della cd democrazia diretta, sul modello Grande Fratello.

4 – Roberto Cingolani, un vero scienziato votato allo sviluppo eco compatibile, titolare del neo dicastero per la transizione ecologica che si mangia di fatto, le comperenze e la capacità di autonoma spesa del portafoglio di sviluppo e industria (Giorgetti, il leghista più ragionevole ed agricoltura (Patuanelli, il grillino col miglior curriculum, laurato a pieni voti in ingegneria), attribuiti a politici, garantendo unità di indirizzi ed unica strategia complessiva di spesa,

5 – Enrico Giovannini, da sempre un fautore dello Sviluppo sostenibile, titolare delle Infrastrutture per gli strategici Trasporti che dovrà eliminare i gap tuttora esistenti in ambito logistico per ampie zone del paese, specie al sud, ma non solo, penalizzandone la crescita e la concorrenzialità commerciale.

6 – Patrizio Bianchi alla Scuola, esperto già prestato più volte alla politica, eredita la scuola dalla deprecata Azzolina, con cui, peraltro aveva di recente collaborato per affrontare i problemi organizzativi della scuola derivanti dalla pandemia Covid.

7 – Cristina Messa, ministro per l’Università di grande esperienza nel mondo scientifico ed accademico ed ex vice presidente del Cnr, una donna con tutte le competenze e l’esperienza per rimettere in piedi il settore accademico ed operare per evitare l’ulteriore fuga di cervelli senza ritorno, che da sempre penalizza il nostro paese.

8- la conferma della Lamorgese al Ministero dell’Interno garantisce continuità in un ambito assai delicato, col vantaggio che ora è libera di molti condizionamenti politici che il governo Conte 2, le ha sicuramente imposto.

Insomma i ministri politici sono un condimento necessario per coinvolgere tutti e non scontentare nessuno e garantire navigazione tranquilla almeno fino all’ottenimento dei fondi Mes e Recovery Fund.

Quindi, il confermato Di Maio agli Esteri è lì come figurante, non avendo di fatto autonomia rispetto al premier che già ora da del tu direttamente a molti dei grandi della terra.

Lo stesso vale per Speranza, Franceschini, Guerini e D’Inca.

I ministeri senza portafoglio, in genere, in cui compaiono molti nomi criticati della dx berlusconiana, devono chiedere i soldi direttamente alla presidenza del consiglio, il che limita la loro autonomia al predisporre progetti che devono essere compatibili economicamente e politicamente, col tipo di governo istituzionale di cui sono chiamati a far parte.

Questa, a mio parere cari amici e nemici abbaiatori alla luna, è consumata abilità politica, che testimonia che Mattarella ci ha messo del suo nel confezionare la lista dei ministri politici usando una sorta di manuale Cencelli con minore utilizzo del bilancino.

E poi, riconosciuti questi ulteriori meriti al Presidente della Repubblica, Draghi è stato pur sempre formato in una scuola di gesuiti, ossia dotato, per tipo di formazione, di capacità di visione strategica: posso testimoniare che non è un particolare irrilevante.

(*) Una Realpolitik (in tedesco: “politica concreta” o “reale”) è una politica basate su una concreta pragmaticità, rifuggendo da ogni premessa ideologica o morale. Traducibile anche come pragmatismo politico nel contesto internazionale, identifica, ad esempio, scelte basate più su questioni pratiche che su principi universali o etici.

Governo Draghi, o del trionfo della Realpolitik (*). ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo