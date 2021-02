Voglio ringraziare tutte le parlamentari e tutti i parlamentari di Italia Viva. Hanno retto il colpo di una campagna ostile incredibile. Ma c’è soprattutto una persona che oggi voglio ringraziare. Si chiama Teresa Bellanova. Senza il suo coraggio non saremmo mai arrivati qui. E chi conosce questa “ragazza” pugliese sa che il suo passo indietro oggi è solo una rincorsa per il nostro comune domani. Voglio bene a Teresa ma al di là dell’affetto personale c’è nel suo stile – anche in queste ore – un rigore istituzionale e una qualità umana che pochi altri possono vantare. Matteo Renzi

In bocca al lupo ITALIA! Si apre la speranza. Si ritorna a sorridere. Abbiamo un Cesare al comando… E non per virtù dello spirito Santo ma frutto di una regia di straordinaria lungimiranza. Molte e denso di aspettative accompagnano questo governo. Avanti tutta ITALIA!

Ancora grazie ai nostri tre eroi che con la loro scelta consapevole hanno reso possibile il terremoto che nel giro di pochi giorni ha ridato credibilità all’Italia. Teresa mi dispiace tanto perché quello dell’Agricoltura era un impegno che scaturiva dal tuo cuore e tu caro Ivan che come sottosegretario in un ministero con un ministro come Di Maio, sei stato fondamentale.

Il nostro partito però ha bisogno del vostro impegno in questo anno decisivo per il nostro futuro. Contiamo su di voi e su tutti gli altri che si sono spesi in questi anni. Renzi è il leader, ma attorno a se ha bisogno di decisi e determinati gladiatori.

Questo è il nostro spirito dignitoso mai banale ,ma sempre impegnato per il merito è il metodo della buona politica, La Leopolda fa nascere talenti e fiore all’ occhiello Italia Viva!

