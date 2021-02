Ora è il momento della convinzione, dell’unità e dell’assoluta determinazione.

Italia Viva ha aperto questa crisi per superare un immobilismo che era diventato pericoloso.

Il gesto di coraggio che abbiamo compiuto è stato causa di tanti attacchi.

I giornali internazionali ci stanno dando atto, in queste ore, di aver compiuto un’impresa e anche qualche commentatore nazionale si è staccato dal coro monocorde dei primi giorni della crisi. Ma ciò che realmente importa è che l’Italia oggi ha un governo già forte.

Buon lavoro a Elena Bonetti, confermata nel suo dicastero per proseguire la grande riforma del Family Act.

Buon lavoro a tutte e tutti i ministri. Ho ricevuto diverse email di persone critiche su taluni ministri.

Capisco le obiezioni su alcune scelte.

Devo però anche dire – in totale sincerità – che i nuovi ingressi che conosco personalmente sono davvero straordinari.

Roberto Cingolani ve lo ricordate dai tempi della Leopolda o della scuola di formazione al Ciocco.

Vittorio Colao era, fin dai tempi di “Un’altra strada”, l’uomo che proponevamo per essere il Mister Innovazione europeo.

Marta Cartabia è una straordinaria donna di legge e di cultura con una grande sensibilità e intelligenza.

E i due membri del nuovo governo più vicini al Premier, Daniele Franco al Mef e Roberto Garofoli a Palazzo Chigi, sono due servitori dello Stato di cui ho conosciuto la preparazione e il rigore negli anni dei nostri Governi.

Molte delle scelte fatte sono davvero di grandissimo livello.

Poi naturalmente ci saranno critiche come è ovvio e come è giusto.

Ma questo Governo ha tutto per far bene. E sono certo che la squadra di ministri politici troverà il modo per collaborare anche provenendo da storie radicalmente diverse.

E poi c’è Draghi. Che non è poco, fidatevi.

Tra il rischio di fallire, le potenzialità di un Paese, che ama parlare male di sé e con la preoccupazione, nel caso che lo sforzo epocale fallisca, di esserne i capri espiatori.

Sui giornali i commentatori cercano di spiegare (senza esporsi e per salvaguardare la propria credibilità) ma per troppi è tardi: troppo si sono già esposti come Opinion Maker.

Ora è il momento della convinzione, dell’unità e dell’assoluta determinazione.

Il tandem del governo (come molti lo chiamano: dei 2 Presidenti) ha quadrato il cerchio, non ha infierito sulla politica, ma ha giocato la carta del suo orgoglio e della reazione: è ciò che serve al Paese, superare le divergenze, cessare di considerare la mediazione come una mezza sconfitta in realtà è per il 51% una vittoria per la politica.

Questo governo ha l’appoggio di tutti i Partiti tranne uno, nasce da una conclamata rinuncia al proprio autentico ruolo: essere al servizio del Paese e dei Cittadini superando le proprie ambizioni.

Sentire dire da Salvini: le stesse parole che ha detto Matteo Renzi: “Anteponiamo l’interesse del Paese e dei Cittadini, ai nostri egoismi di partito”, non è solo un segnale, è qualcosa di più: è la consapevolezza che il futuro del Paese e della sua Democrazia sono appese ad un filo.

Draghi è la scelta corretta; è estremamente limitativo considerarlo un tecnico, che esprime la massima comprensione delle economie di tutto il pianeta, dal cui dipenderà la definizione di come esse si posizioneranno nella competizione globale.

Draghi si è dimostrato un abilissimo politico, non ha umiliato la politica, ma si è dimostrato capace (pacatamente senza alzare la voce) di ricordarle le sue sconfitte per rimetterla a suo posto.

Ora, dando per scontato che nessuno sia così cieca da tentare giochetti, conto su che l’agro dolce sapore che è nella bocca della politica, visto che ha soddisfatto tutti, pur deludendoli con la stessa equanimità, non riserverà sorprese, visto in quell’agrodolce l’essenza del concetto di mediazione.

Nel sindacato si diceva che quando si raggiungeva un accordo che lasciava tutti parzialmente insoddisfatti, significava avere siglato il miglior accordo possibile.

Tutti sappiamo che per chi muore di fame, un pugno di riso scondito è la vita, quello che si ha già perde di rilevanza a vantaggio di ciò che manca (fa parte del ns. essere umani), dopo vorremmo il sugo, poi i funghi e infine una grattugiata di tartufo.

Per questo ricordiamoci sempre, che nessuno ha mai promesso una marcia trionfale, non sarà facile, senza fatica e sacrifici, ma servirà la nostra coerenza di padri e nonni, dovremo rinunciare a buona parte del nostro egoismo, per lasciare a nostri nipoti un Paese e un Europa migliore e con maggiori opportunità.

Concludo il mio “fervorino” rivolgendomi ai Catoni mediatici, che non solo denunciano i limiti della Politica, ma li creano sacrificando realtà ed interesse comune, sull’ara dell’Odiens e della loro Carriera, anche voi abitate in Paese che ugualmente meraviglioso e disperato.

Nessuno vi chiede descrizioni edulcorate della verità, ma di essere obbiettivi, nell’immagine che descrivete! Certo scommettere sul: “Io lo avevo detto” può mantenervi nel vostro ruolo, ma ricordate (e finisco qui) qui sono nati i vostri figli, che grazie al vostro status possono andare a studiare all’estero a prendere master su master, ma o tornano nel loro Paese o vivranno tutta alla vita in paese straniero; ricordate, tra le cose che ha distrutto il Covid è l’immagine di ogni Paese rivelandone le “pulci nascoste”.

Noi che sentiamo la vocazione per l’esterofilia, con l’impegno di tutti e quindi anche Vs. togliamo dalla naftalina il nostro orgoglio di essere Italiani ed Europei (sperando che una Fondazione, non mi chieda le Royalty!).

Ora è il momento della convinzione, dell'unità e dell'assoluta determinazione.

