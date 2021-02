ORA SI PARTE CON LA MIGLIORE SOLUZIONE POSSIBILE PER USCIRE DALLE TRE CRISI

Mi sento soddisfatto perchè sono convinta che arriveremo ad arginare sia la pandemia e la crisi economica. Auguri presidente del Consiglio Draghi!Certo restano molte ombre , dover tollerare Di Maio agli Esteri e Brunetta alla P A e la Gelmini ! Ma Ora tutti al lavoro galoppando: ristori subito, piano vaccini serio, nomina commissari per le infrastrutture, piano dello sviluppo industriale e tecnologico. Recovery, scuole e università aperte questi alcuni delle cose da fare immediatamente senza perdersi in chiacchiere. LA MIGLIORE SOLUZIONE POSSIBILE PER USCIRE DALLE TRE CRISI

Sono molto contento del nuovo governo Draghi e credo che debbano esserlo tutti gli italiani che sperano che ora si possa lavorare seriamente per avere, innanzitutto, un piano vaccini più rapido e un vero Piano per l’accesso ai fondi del Next Generation EU (NGEU).

La composizione del governo ha molte luci, certamente di più di quello precedente, e qualche ombra, altrettanto certamente in meno, che è il prezzo ragionevole da pagare per consolidare una maggioranza del tutto inedita e complessa da tenere insieme. Ma non poteva che essere così. Il giudizio che conterà sarà quello che si darà in base ai fatti. Per ora si può dare un giudizio confrontando i punti di forza e di debolezza della squadra di Conte e di quella di Draghi.

Innanzitutto va visto quello che non c’è, che ha un significato politico e pratico determinante. A cominciare da chi era e chi è il PdC. Non spendo parole, è stato già detto tutto e il confronto qualitativo per Conte è impari.

Un altro punto fondamentale è la sostituzione, con uscita di scena, di Buonafede con Cartabia, donna eccellente. Anche in questo caso il confronto qualitativo è impietoso nei confronti dell’ex ministro, soprattutto considerando che la riforma della giustizia, almeno quella civile, ma vedremo, è una condizione per avere le risorse europee e, al dunque, una cosa così non si poteva lasciare nelle mani di uno qualunque. E, poi, con tutto il rispetto, come si fa a rimpiangere Azzolina, Demicheli, Boccia o Provenzano? Non mi sembrano certo migliori di Bianchi e Giovannini, o perfino di Brunetta e Carfagna.

Il mix politici – tecnici è stato saggiamente dosato e più delle quantità, 15 a 8, contano i “pesi”, cioè le filiere di competenze che pesano di più, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l’esecuzione del Piano italiano del NGEU. I dicasteri fondamentali sono tutti concentrati nelle mani di tecnici di primissimo ordine: Cingolani, Transizione ecologica, Colao, Transizione digitale, ed Economia con Franco.

Patetico il tentativo del M5S di intestarsi Cingolani giocando sull’equivoco “abbiamo ottenuto il ministero che volevamo”, hanno ottenuto il ministero, ma non il ministro. Cingolani non rappresenta alcun partito. Di certo ha partecipato attivamente ai lavori della Leopolda, 9 e 10, le ultime, e come docente alla scuola di formazione dei giovani di Italia Viva. Due cose che fino a stasera, per alcuni, marcavano di infamia chiunque le avesse fatte.

Colao è un altro manager di fama mondiale, anche lui senza partito, che fu “sopportato” da Conte come coordinatore di un gruppo di lavoro sul Recovery italiano, i cui risultati non furono utilizzati e chiusi in un cassetto dai geni precedenti. Forse perché erano mesi che Renzi lo indicava insistentemente tra i tecnici da mettere al lavoro.

Franco, direttore generale di Bankitalia, era il Ragioniere genarale dello Stato che, rifiutandosi di avallare le spese non coperte del Conte 1, fu definito “un pezzo di merda” da Casalino. La sua nomina a ministro, oltre che essere garanzia di competenza in un ruolo chiave, è un vero cazzotto in faccia all’ala contiana del M5S e fuori.

Per il resto, tra conferme e nuovi ingressi, considerando che Draghi da solo fa il 51% della qualità e che occorre tenere insieme tante forze diverse, va benissimo così. Un punto negativo è il mancato rispetto della parità di genere. Sono passati i tempi del governo Renzi col 50% di donne (l’unico ministro di Italia Viva è donna). Fanno specie a sinistra il PD e LeU che hanno messo solo ministri uomini. Quelli che protestavano perché Renzi non faceva parlare le donne, e non era vero, le donne le hanno proprio fatte fuori dal governo.

Sono dispiaciuto per l’uscita di Teresa Bellanova, e compiaciuto del suo comunicato di augurio sincero al lavoro del governo. La dimostrazione del disinteresse personale dei “renziani”, del loro appoggio senza condizioni a Draghi, e che, a differenza di tutti gli altri, non hanno mai fatto questioni di poltrone. Spero, per la qualità della squadra, che per lei ci sia la possibilità di una nomina a vice ministro.

Ora buon lavoro, pensando che abbiamo un governo finalmente all’altezza dei nostri problemi e che solo un mese fa il cambio era rifiutato da tutti ed impensabile per molti. E questa migliore qualità complessiva è quello che conta prima di ogni altra valutazione.

ORA SI PARTE CON LA MIGLIORE SOLUZIONE POSSIBILE PER USCIRE DALLE TRE CRISI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo