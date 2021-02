Si volta pagina. L’Italia s’è desta.

Stiamo ai fatti: è un grande passo in avanti.

Oggi è davvero una bellissima giornata per tutte e tutti gli italiani.

Il Governo Draghi ci consegna l’immagine di un’Italia che torna protagonista in tutti i tavoli internazionali.

È tornata la fiducia innanzitutto sui mercati ma presto tornerà anche tra le piccole e medie imprese.

È fondamentale non disperdere questo patrimonio – in larga misura merito personale del nuovo Presidente del Consiglio – e agire da subito.

“Non sogni ma solide realtà”, recitava così un fortunato slogan pubblicitario. Ecco, oggi l’Italia aveva bisogno di “solide realtà” per poter tornare domani a sognare.

Il nuovo Governo Draghi è esattamente la cura che serviva in questo momento al Paese.

Qualcuno stamane punta il dito contro questo o quel ministro, c’è chi denuncia troppa continuità col passato e chi troppo poca, qualcun altro ancora si aspettava un esecutivo di Avengers… tutte polemiche legittime per carità, ma tutte polemiche superficiali che non colgono l’essenza di un cambiamento di portata storica.

È finito il tempo dell’improvvisazione, del dilettantismo, delle crociate contro “il nemico” che servivano a coprire i propri limiti. Grazie alla saggezza del Presidente Mattarella e al paziente ricamo del Presidente Draghi adesso inizia una stagione nuova fondata sulle competenze, sulle garanzie e sull’unità.

Il Recovery fund, la più grande opportunità di crescita e sviluppo per il Paese, ora è in cassaforte, nelle mani di personalità dotate di competenza e visione: da Roberto Cingolani a Vittorio Colao, da Daniele Franco a Enrico Giovannini, oltre ovviamente allo stesso Presidente Draghi.

Marta Cartabia e Luciana Lamorgese, donne straordinarie che per dimostrare il proprio valore non hanno mai avuto bisogno di quote rosa, guideranno dicasteri nevralgici come la Giustizia e l’Interno.

La Scuola, l’Università e la ricerca, i luoghi dai cui passa il futuro dell’Italia, saranno affidati a due ex rettori come Patrizio Bianchi e Cristina Messa. Due garanzie.

Concedetemi poi una nota d’orgoglio: la conferma di Elena Bonetti alle pari opportunità e alla famiglia è il giusto riconoscimento al lavoro di una donna competente, tenace e coraggiosa della cui amicizia vado fiero.

Infine un sorriso per tutti quei commentatori che ieri accusavano noi di Italia Viva di cercare solo “poltrone” e oggi invece ci deridono perché ne abbiamo meno di prima: benvenuti sul pianeta “Dignità”, dove l’interesse del Paese conta più dell’interesse del Partito. Se vi servono lezioni chiedete di Teresa Bellanova.

Oggi l’Italia ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che l’attendono, questo ci riempie il cuore di speranza e fiducia.

L’unità nazionale di fronte al dramma della pandemia e della crisi economica è il più bel segnale che potessimo lanciare al mondo.

Si volta pagina.

L’Italia s’è desta.

