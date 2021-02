Una figura carismatica ed esperta come Draghi ad indirizzare l’azione di Governo. Tecnici di altissimo livello supportati da una Grosse Koalition in cui sono coinvolti e corresponsabilizzati tutti i Partiti del nuovo Arco Costituzionale. Dato il materiale a disposizione, mi sembra un’alchimia ben riuscita ed in grado di funzionare.

Il fatto che ci siano delle facce indigeste rischia di mettere in secondo piano la meravigliosa retata di incapaci del governo Conte che ha fatto gli scatoloni. Draghi non poteva fare un governo di soli tecnici come avvenuto col governo Monti. In quel caso c’era da varare manovre lacrime e sangue e la politica ha preferito che a farlo fossero altri. Questa è una situazione opposta, si tratta di avere la gestione di oltre 200 miliardi e i partiti avrebbero silurato alla prima occasione un governo tecnico. Quindi Draghi ha dovuto inserire delle figure politiche con il materiale che i partiti maggiori mettono a disposizione: Estremamente scadente. Tenere conto perfino delle anime interne come dimostrano i tre ministeri assegnati alle tre diverse correnti del Partito Democratico. Già così i Piddini stanno facendo un’opposizione carsica a questo esecutivo, accusando IV di aver favorito l’ingresso di esponenti di centrodestra. Dimenticano che questo è avvenuto su richiesta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e avrebbero potuto evitarlo se non si fossero attestati sulla linea del Conte o morte, dimenticano che gli abboccamenti a Forza Italia per sostituire Italia Viva li stavano facendo loro insieme a Conte da tempo. I soliti ipocriti. Da brave scimmiette ammaestrate aspettiamoci che ripeteranno gli slogan che girano già su responsabilità Renziane per il coinvolgimento di quasi tutte le forze politiche. Ricordiamoci come rispondevano loro quando si criticava per ragioni sacrosante l’operato e non la persona di Conte: “Ma non fate parte del governo?” Ecco, sarebbe opportuno rispondere allo stesso modo, tanto più che i voti di ItaliaViva erano indispensabili per garantire la poltrona al loro faro progressista mentre i loro non sono indispensabili per avere i numeri necessari in questo governo e dunque non hanno il diritto che avevamo noi di esprimere delle critiche. Se vogliono possono accomodarsi all’opposizione insieme agli ex missini della Meloni. Non abbiamo bisogno di irresponsabili che tentano di sabotare un governo senza che il loro apporto sia necessario.

Ma torniamo a qualche piccola insoddisfazione nel vedere che alcuni degli incapaci del governo precedente siano riusciti ad imporre ancora la loro presenza, cercando però di valutare con spirito più positivo il cambiamento nel suo complesso. E’ vero resistono situazioni indigeribili come Di Maio ministro degli esteri, sono entrate delle nuove figure che lasciano notevolmente a desiderare (e tra queste, almeno io, non includo Giorgetti e la Carfagna), ma godiamoci pure, come meritano, le enormi soddisfazioni che procura questo nuovo esecutivo:

A casa gli asfaltatori falliti: Conte e quasi tutti i Contiani come Casalino e il vice premier Fraccaro. A casa i Dalemiani. Gualtieri e si spera Arcuri. A casa i raccomandati della ditta: Boccia, Amendola, Provenzano. Tutta gente che non ha combinato nulla di positivo se non contribuire a preparare la bozza di recovery Plan più ridicola d’Europa e a rilasciare interviste rancorose verso un partito che gli garantiva la poltrona. A casa le banderuole come la De Micheli buone per ogni cambio di segretario e se includiamo anche i posti di sottogoverno, ad oggi, anche l’altra trottolina Ascani. Prima Lettiana, poi Renziana, oggi Zingarettiana. A casa una moltitudine di inetti grillini: Bonafede (altro Contiano con gli scatoloni assemblati), Azzolina, Catalfo per citare solo i più nocivi. Questa moltitudine grillopiddina è stata falcidiata. Nei posti che hanno reso disponibili tante eccellenze scelte da Draghi che detengono col premier tutte le chiavi dei fondi Europei che altri avrebbero consegnato ad amici e parenti. La Cartabia al posto di Alfonsino Bonafede vale da sola il prezzo del biglietto. Poi altre riconosciute competenze, alcune delle quali, come Cingolani e Colao transitati per la vecchia stazione fiorentina. Mi piace chiudere citando per la prima volta nella mia vita Andrea Scanzi: “Il M5S ha accampato l’inesistente merito di un super ministero per la transizione ecologica che non è andato ad un grillino, ma ad un frequentatore della Leopolda”.

