ZINGARETTI ROSICA ROSICA E SPARA CAZZATE: Se era per te e la tua Corte avevi il Conte ter con la Polverini, Ciampolillo e quello che curavi gli ulivi con il sapone…….

Italia Viva ha aperto questa crisi per superare un immobilismo che era diventato pericoloso.

Il gesto di coraggio che abbiamo compiuto è stato causa di tanti attacchi.

I giornali internazionali ci stanno dando atto, in queste ore, di aver compiuto un’impresa e anche qualche commentatore nazionale si è staccato dal coro monocorde dei primi giorni della crisi. Ma ciò che realmente importa è che l’Italia oggi ha un governo già forte.

Buon lavoro a Elena Bonetti, confermata nel suo dicastero per proseguire la grande riforma del Family Act.

Buon lavoro a tutte e tutti i ministri. Ho ricevuto diverse email di persone critiche su taluni ministri.

Capisco le obiezioni su alcune scelte.

Devo però anche dire – in totale sincerità – che i nuovi ingressi che conosco personalmente sono davvero straordinari.

Roberto Cingolani ve lo ricordate dai tempi della Leopolda o della scuola di formazione al Ciocco.

Vittorio Colao era, fin dai tempi di “Un’altra strada”, l’uomo che proponevamo per essere il Mister Innovazione europeo.

Marta Cartabia è una straordinaria donna di legge e di cultura con una grande sensibilità e intelligenza.

E i due membri del nuovo governo più vicini al Premier, Daniele Franco al Mef e Roberto Garofoli a Palazzo Chigi, sono due servitori dello Stato di cui ho conosciuto la preparazione e il rigore negli anni dei nostri Governi.

Molte delle scelte fatte sono davvero di grandissimo livello.

Poi naturalmente ci saranno critiche come è ovvio e come è giusto.

Ma questo Governo ha tutto per far bene. E sono certo che la squadra di ministri politici troverà il modo per collaborare anche provenendo da storie radicalmente diverse.

E poi c’è Draghi. Che non è poco, fidatevi.

ORA ZINGARETTI: Mi chiedo…ma se continui a a dire che Renzi ha solo il 2% (??), perché continui a preoccuparti.?

Ma se tu eri per Conte Premier od elezioni, non è che invece di denigrare altri non sarebbe per te meglio dire dove vuoi andare con il PD.?

Trovo ipocrisia nelle tue affermazioni e mi sento in obbligo da cittadino di sinistra consigliarti, se posso, di impegnarti per un dialogo con Italia Viva, perché gli avversari sono Salvini e la Meloni.

Perché non dici nulla su LEU..?

Perché la colpa è sempre degli altri.?

È un 2% che ti preoccupa o sei in malafede ed incapace a comprendere ciò che è meglio per un Centrosinistra forte.?

Se tu avessi cercato il dialogo con tutte le forza del Centrosinistra con lo stesso impegno impiegato per accasarti con il M5S, non credi che faresti meno casino e la base sarebbe meno disorientata..?

Sii onesto almeno con te stesso.

Ma cosa volete che dica questo uomo mediocre nonché politico di bassa risma, si sono fatti sfuggire uno dei più grandi politici italiani di tutti i tempi, ovvero il grande Matteo Renzi, oggi l’unica possibilità che gli è rimasta (nel suo cervello bacato) è quella di tentare di demolirlo a tutti i costi, non funziona più !! Il grande Renzi ha dato una lezione troppo forte a tutta la politica italiana e chi ha un po’ di intelligenza e coerenza ne sta approfittando per CAMBIARE registro !! W Italia Viva tutta !! Grazie.

ZINGARETTI ROSICA ROSICA E SPARA CAZZATE: Se era per te e la tua Corte avevi il Conte ter con la Polverini, Ciampolillo e quello che curavi gli ulivi con il sapone……. ultima modifica: da

