Dal immobilismo a: Porti, strade, ferrovie: la Sicilia del Recovery nell’agenda di Draghi. E ce gente che si chiede ancora! VALEVA LA PENA?

La chiave sta tutta in una richiesta che la Conferenza delle Regioni ha recapitato al governo Conte: “L’80 per cento delle risorse a fondo perduto e il 34 di quelle a prestito – vi si legge – devono essere destinate al Sud”. Perché, all’indomani della nascita di un governo Draghi senza ministri siciliani, nell’Isola la preoccupazione principale è la sorte del Recovery plan, il pacchetto da 209 miliardi che dovrebbe servire ( anche) a riequilibrare la distanza fra il Mezzogiorno e il resto del Paese: il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Consiglio dei ministri uscente aveva varato prevede infatti che la metà delle risorse destinate alle infrastrutture fosse investito sulle regioni a sud di Roma, con una dote per la Sicilia difficile da calcolare in maniera univoca ma stimata in oltre venti miliardi di euro. ” Non bastano ” , aveva fatto intuire nei giorni scorsi la Regione. ” Difendiamo almeno quelle ” , è il senso delle prese di posizione del weekend in casa grillina.Nel documento depositato attualmente al Senato per il parere di rito, del resto, la Sicilia appare in varie forme. Spariti alcuni progetti di non chiara applicazione contenuti nella prima bozza – su tutti un auditorium all’interno dell’ex Manifattura tabacchi di Palermo che aveva colto di sorpresa la politica del capoluogo – gli interventi attualmente previsti riguardano soprattutto le ferrovie: si punta sull’alta velocità Palermo- Catania- Messina, un’opera da 8,6 miliardi a dire il vero già finanziata (e che secondo l’ex viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancellieri avrebbe permesso di reinvestire quelle risorse su altro), ma anche sul potenziamento della Circumetnea e sull’aggiornamento tecnico del nodo di Catania. Densa anche la parte che riguarda i porti: il piano scommette sull’adeguamento di quelli di Palermo e Catania, sull’efficienza energetica in quello di Messina ( e negli altri dello Stretto, inclusa dunque la riva nord), sullo sviluppo di quelli minori, sull’aumento della capacità di quello di Trapani e sul finanziamento delle Zone economiche speciali, con agevolazioni fiscali per le aziende che hanno la sede legale a ridosso degli imbarchi (da Palermo ad Augusta). A Palermo, inoltre, si cita un progetto specifico per il rilancio della cantieristica ( con i bacini di carenaggio che servono per aumentare la produzione e quindi l’occupazione) e l’interfaccia fra il porto e la città. E se sul Ponte sullo Stretto si glissa ( l’unico riferimento esplicito è una menzione della mozione approvata alla Camera per chiedere un collegamento stabile e il corridoio ferroviario veloce fino a Siracusa, ma dopo aver elencato i desiderata di Montecitorio il piano non torna sull’argomento), fra i progetti esplicitamente indicati c’è – ancora nel capoluogo – un potenziamento del trasporto pubblico locale ” su rotaie”, un riferimento sibillino a uno fra anello ferroviario e tram. A questi interventi, poi, se ne sommano diversi applicati in varie proporzioni in tante città, dagli asili nido agli investimenti sul sistema giustizia e sull’efficienza energetica. Il punto è che le richieste della Regione sono più ampie. Nello Musumeci batte da sempre sul tasto Ponte sullo Stretto, ma non solo: esprimendo sin dall’inizio un’apertura di credito a Draghi, il governatore aveva chiesto il completamento dell’anello autostradale (restano in sospeso la Catania- Ragusa e il completamento della Siracusa- Gela, ma anche la copertura autostradale di quasi tutto il sud- ovest dell’Isola) e la realizzazione di un porto hub. Perché sebbene gli interventi a pioggia siano previsti, manca uno snodo portuale strategico a sud: il piano indica Genova e Trieste come basi del sistema- Italia, mentre nell’Isola si sono fatte avanti Marsala e Augusta. Al netto delle richieste esplicite, poi, ci sono quelle fatte filtrare: la Sicilia, ad esempio, ha 600 milioni di interventi sulle strade provinciali bloccati da anni sull’asse Roma- Palermo, ma anche sulle statali l’elenco delle incompiute è lungo (ed è dominato dalla strada-simbolo, la Nord-Sud che da Santo Stefano di Camastra dovrebbe tagliare l’Isola in due fino a Gela) e sulle ferrovie restano da completare il doppio binario ( che copre 1.200 chilometri sui 1.379 della rete siciliana) l’elettrificazione ( mancano all’appello oltre 500 chilometri di binari, che soprattutto nel sud-est sono ancora fermi alla terzultima tecnologia disponibile, quella di 50 anni fa). A questo elenco Legambiente ha aggiunto poi un paio di proprie richieste: dal collegamento veloce fra Enna e la rete Palermo- Catania- Messina al potenziamento di stazioni minori come quella di Caltanissetta Xirbi, Perché il vero nodo, in questa partita, è difendere gli investimenti. E la paura della politica siciliana è adesso di passare in secondo piano nella più delicata sfida degli ultimi decenni.

