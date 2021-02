Draghi, Conte, Renzi e un altro jazz da suonare.Questo governo di alto profilo e straordinario trasformismo è un regalo del Quirinale, ma è qualcosa di diverso da una rigenerazione. Bisogna essere fiduciosi ma prima di tutto stand back and stand by.

Per me il governo Draghi è fichissimo, ma non è una rigenerazione, un passaggio d’epoca. Ai miei amici direi: cool your jazz. O alla Trump, adesso che si può tornare felicemente scorretti, visto che Salvini e Di Maio indossano i panni della più rigorosa correttezza politica e ministeriale: stand back and stand by. Ho scherzato su Twitter: Trisconte con Drago. Certo ha ragione il serissimo capo gesuita Antonio Spadaro: “Raffinato equilibrio”, ha cinguettato. In effetti Difesa Esteri e Interno, e il superministero missionario alla Salute, sono in perfetta continuità. Alla Giustizia una brava persona che deve far dimenticare anche solo il ricordo del ministro trapassato dal Conte Tacchia al Bisconte, con il timbro di Travaglio e della polizia penitenziaria di cui indossò la divisa in una celebre immagine della vendetta di stato a favore di telecamere. I dicasteri economici e di trasformazione sono in mano a tecnici prestigiosi (compreso Colao, in politica covato dal Bisconte). Giorgetti ottimo, le Trasfigurazioni sono sempre a vantaggio mistico di discepoli e apostoli.

PS: Si Renzi ha .L’arte di rincretinire il nemico.Nessuno la padroneggia come Renzi, niente spiega meglio le sue alterne fortune. Una collezione di risentimenti.Scrivere di Matteo Renzi comporta sempre un gran numero di seccature (e infatti ogni volta che comincio mi chiedo perché mi prenda questo ingrato compito, dev’essere il mio modo di espiare i peccati di una qualche vita precedente): quando è in auge, a causa del gruppetto di adoratori, guardie del corpo e picchiatori virtuali che accorrerà puntualmente a difenderlo. Quando non lo è, e cioè più o meno ogni giorno dal 5 dicembre 2016 a oggi, perché accorreranno tutti gli altri. Il motivo è semplice e per capirlo basta riavvolgere il nastro della sua incredibile scalata al potere politico di competenza..

Altri saranno migliori di Renzi nell’arte di governo, nell’arte della guerra o nell’arte oratoria, ma nessuno può eguagliarlo nell’arte di rincretinire il nemico. Si tratti di avversari politici, rivali di partito o di schieramento, o anche semplicemente di giornalisti, intellettuali e conduttori televisivi ostili, nessuno come lui è capace di fare letteralmente perdere il lume della ragione, il senso dell’orientamento e ogni altro senso, ma specialmente quello della misura, anche a persone altrimenti ragionevolissime, note a tutti per intelligenza, mitezza e savoir-faire. Accademici illustrissimi, pensatori sottili, politici di lunghissimo corso: paradossalmente, si direbbe quasi che più lungo è il curriculum, insigne la figura, preclaro il cursus honorum, più sarà facile vederli abbandonarsi a espressioni da trivio, con gli occhi fuori dalle orbite, dinanzi a qualsiasi fregnaccia Renzi abbia detto o soltanto lasciato pensare, con le mani tremanti di sdegno a twittare contro di lui accuse di eversione, alto tradimento, colpo di stato, per una battuta di cattivo gusto o una scelta inopportuna, che in qualunque altro caso avrebbero meritato al massimo un’alzata di sopracciglio.

