“Ha ragione Vito Crimi. Italia Viva ne esce ridimensionata nel governo Draghi.

Del resto il movimento 5s aveva il presidente del consiglio, il ministro della giustizia, dell’istruzione, dello sviluppo economico, del lavoro, dell’ambiente, dell’innovazione, dello sport, della pubblica amministrazione e adesso non li ha più. Ed è soprattutto grazie a lui e alla sua strategia che questo è successo. Aveva tre obiettivi: difendere Bonafede alla guida del ministero della giustizia, dire che tutto funzionava bene e voler ridimensionare Italia Viva.

Dai Vito, uno su tre non è male. E per quanto ci riguarda, visto come è andata a finire, noi siamo contenti così. Con Mario Draghi abbiamo dato un governo autorevole e capace all’Italia. E guardando il nuovo governo che si mette al lavoro vedrai che anche il Paese apprezzerà il tuo ciclopico sforzo, quello si di successo, di auto ridimensionamento.”

Crimi pensa con il cervello di Scanzi oppure Scanzi pensa con il cervello di Crimi? Un bel dilemma! Forse né l’uno né l’ altro sono in grado di pensare; quasi certamente non hanno neppure l’organo deputato al pensiero.Questa dichiarazione di Crimi fà capire che il M5S ancora non ha capito perché c’è stata questa crisi di governo.

LE VEDOVE DI CONTE ,che tristezza, io credo che CONTE sia una persona come tante ,,Ma la massa di vedove insoddisfatte che ci ha lasciato in eredità sarà per I TANTI MARITI una gioia per il pericolo scampato ,per i normali cittadini sarà una piaga difficile da risanare.Questi personaggi non hanno capito niente adesso verrà il bello della politica italiaviva ha dato il massimo per arrivare a questo e non mai guardato le poltrone .e ora di fare la vera politica in tutte le regioni .sono sicuro che il popolo italiano ha capito che tante faccine politiche si vendono per il posto .la poltrona .w italiaviva renzi e tutti i vivaci e tutti quelli che arriveranno al partito.

Potremmo chiosare dicendo ”da quale pulpito…”. La verita’ e’ che noi di Italia Viva siamo altro. Non a parole. Oggi l’Italia torna a sperare perche’ guidata da Mario Draghi che gode di indiscusso prestigio internazionale. Lo dobbiamo innanzitutto alla saggezza del Capo dello Stato che lo ha scelto e che ringraziamo; ma sappiamo bene e tutti sanno che questa soluzione, la migliore possibile, e’ figlia di scelte sofferte e coraggiose dei nostri parlamentari. Si Presidente Rosato, noi siamo contenti cosi’.

“Ha ragione Vito Crimi. Italia Viva ne esce ridimensionata nel governo Draghi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo