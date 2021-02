Il migliore in assoluto lo abbiamo ed è Matteo Renzi . Questa lettera suggella ancora una volta la capacità politica di un vero leader. Per cui, ancora una volta

Mi auguro che, una volta diradata la nebbia del rancore nel PD si provi ad assumersi “la responsabilità di dare al Paese una nuova speranza”. Sono molti gli amministratori, giovani e meno giovani, che potrebbero provarci. Ed essendo io fuori dalla mischia dem il mio “cattivo carattere” non sarà un alibi o un impedimento per chi vorrà davvero provare a cambiare.

Se invece si salderà in modo definitivo l’alleanza con Cinque Stelle e Leu e il PD diventerà la sesta stella del grillismo questo aprirà un’autostrada a chi come Italia Viva ambisce a costruire una casa dei riformisti solida e solidale.

Analisi lucida. Il PD dovrebbe almeno tentare di uscire dal suo stato confusionario con un congresso straordinario. Sarà da marziani, come detto da un presidente di regione, ma penso che sia un momento necessario e indispensabile. Renzi, non c’è bisogno di far diradare la nebbia per far ragionare il PD, sul problema Italia, lasciamoli così imbambolati dal destino, tanto sappiamo che il Partito Democratico, non si è mai interessato dei problemi economici del paese in tutti i settori, quello che conta per il segretario del PD, er saponetta sono le poltrone da occupare.Il PD è nato come partito cheaccoglieva tutti. Poi poco per volta il vero volto del simil comunismo è emerso e molti del centro sinistra se ne sono andati. Quelli rimasti chinano il capo ai capi nascosti dietro le quinte. Ma l’Italia non è proprio di sinistra quindi non si metterà nelle mani di chi non è capace di guardare al futuro ma è arroccato al passato degli anni del dopoguerra.

La moda ha il pregio o il difetto ( a seconda dei punti di vista ) di cambiare Spesso. Sono anni che è di Moda dare addosso a MATTEO RENZI. Bisogna sempre trovare un CAPRO ESPIATORIO per celare i propri Insuccessi i propri Limiti. Ma non è una novità. La dizione CAPRO ESPIATORIO è stata coniata Tanti Secoli Fa’. Forse anche tanti Millenni FA’.

ORA! Al di la di ogni altra valutazione bisogna ammettere che una delle conseguenze della scelta coraggiosa di Renzi e di IV è (e lo sarà, probabilmente, ancor più col calmarsi delle acque) aver messo la politica italiana davanti allo specchio. Tutti, politici e partiti, dovranno guardarsi attentamente e decidere sul futuro del loro agire politico. Dovranno scegliere se continuare la solita vecchia politica autoreferenziale e strumentale volta pri ncipalmente al consenso ed al potere o decidere per una azione più in linea con l’interesse generale dei cittadini e della nazione. Sarà interessante e significativo osservare se una tale riflessione da parte soprattutto del PD ci sarà o meno.Ma amici e pure il problema di un Italia morta inteletualmente e di non essersi messa anche lei davanti allo specchio,probabilmente il loro specchio è rotto. O è appannato dalla ragnatela di pregiudizi ignoranza , filtri ideologici e nostalgie del passato.

Il migliore in assoluto lo abbiamo ed è Matteo Renzi . Questa lettera suggella ancora una volta la capacità politica di un vero leader. Per cui, ancora una volta ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo