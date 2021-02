Lucia Annunziata a Matteo Salvini/ “Le serve tampone psicologico”, ma poi si scusa…

Lucia Annunziata e la battuta fuori luogo a Matteo Salvini: “Quanto farà durare Governo Draghi? Le serve un tampone psicologico”. Ma poi si scusa: “Non volevo essere cattiva”

Gaffe di Lucia Annunziata durante l’intervista a Matteo Salvini a “Mezz’ora in più”. Il leader della Lega aveva appena finito di parlare degli equilibri in Europa, quando la conduttrice ha chiesto: «Chi è che ha perso, quello che ha perso più di lei… Non di lei, dentro le forze politiche in questo governo Prodi?». In realtà si tratta di una doppia gaffe, perché la giornalista prima ha dato per sconfitto Salvini, che invece è entrato nel Governo Draghi peraltro con tre ministeri, poi confondendolo con quello Prodi. Ma se ne è accorta subito e quindi ha provato a correre ai ripari: «Oddio, ma che so’ impazzita?». Salvini anziché prendersela è scoppiato a ridere: «Lapsus freudiano». La giornalista con le mani al volto dall’imbarazzo ci ha poi scherzato su: «Oddio, il governo Prodi…».

Matteo Salvini allora ha fatto una battuta: «C’è qualcuno che è stato al Governo con Prodi e con Letta. Vedremo di riportare anche loro sulla via dell’interesse nazionale». Lucia Annunziata ha poi chiesto scusa per l’errore commesso.

LUCIA ANNUNZIATA, GAFFE E SCIVOLONI CON SALVINI

Ma non sono mancate altre battute. Come quando Lucia Annunziata ha pungolato Matteo Salvini riguardo la durata del Governo Draghi: «Vediamo quando non le verrà di nuovo la voglia di rompere. Facciamo un check up, Le facciamo un tampone psicologico al guidatore della ruspa. Vediamo quanto dura». Poi però si è resa conto di esser stata fuori luogo e ha fatto retromarcia: «Non era una battuta cattiva, non l’ho accusata di essere fuori di testa, mi deve scusare, quando si parla si dicono un sacco di cose». Curioso che il leader della Lega, quando Lucia Annunziata nell’intervista a “Mezz’ora in più” gli aveva chiesto di dirgli di sé qualcosa di vero, abbia poi replicato: «Non mi confesso da quando ho divorziato». Non era mancato neppure a lui un lapsus. Sulle cartelle esattoriali, infatti, ha detto: «Ne parleremo nel Consiglio dei ministri». Quando la giornalista glielo aveva fatto notare aveva subito rettificato: «Ne parlerò con i ministri che incontrerò oggi».

