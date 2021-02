RINGAZIATE RENZI E ITALIA VIVA CHE HANNO SALVATO IL CULO A TUTTI, ANCHE A QUELLI CHE LI ODIANO…

A chi dice: “Così facendo Italia Viva conta meno perché ha meno ministri, io rispondo: “Sì, è vero”. La verità è che Italia Viva conta meno di prima ma l’Italia conta di più di prima.

Sono imbarazzanti quelli che dicevano: “Fate la crisi solo per le poltrone” e oggi dicono “Avete meno poltrone di prima”. Non sono cattivi: è che proprio non riescono a capire che l’unità di misura in politica non sono i numeri dei ministeri ma le battaglie che fai, il coraggio che metti, i rischi che corri per raggiungere il Bene Comune. Abbiamo fatto una cosa difficilissima ma giusta per aiutare l’Italia a spendere bene i soldi che verranno, ad affrontare meglio le conseguenze della pandemia, a rilanciare sul futuro. Adesso il volante della macchina Italia è nelle salde mani di Mario Draghi. Matteo Renzi.

Hai fatto una cosa che doveva fare prima di tutti il PD ma con quel smidollato segretario, figurati se si sponeva. Hai fatto benissimo non sei da solo continuerò a sostenerti.Contro i preconcetti non c’è cura. Ed i dietrologisti ci saranno sempre. Che non riescono a farsi una ragione del fatto che nel governo Conte 2 Renzi poteva fare il bello e il cattivo tempo e ottenere molto in termini di potere. Ma io sono molto felice che ci sia Draghi e non Conte a gestire i fondi europei.Quando capiranno che la politica è strategia ma con degli ideali da raggiungere con coraggio ed onesta’ quello è Renzi lo statista italiano da copiare.

Sei stato un maestro nel gioco .Ci speravo poco visto le opinioni dei media e politiche tutte contraire al tuo denunciate avvisare e cercare un cambio di rotta, persavo ti saresti arreso,invece a testa bassa sei andato avanti con le tue convinzioni,che sono anche le mie,e per questo ti dico grazie,sei un GRANDE,e per il bene del ITALIA del popolo hai rinunciato del tuo personale mettondoci la faccia e mettendoti ora in disparte,perche come hai detto (sei troppo divisivo) bravo ora serviva unione,e con il rancore che corre nei coridoi della politica ora era inpossibile creare qualcosa per la soluzione,faciendo ciò hai portato a soluzione l’ingovervalita della sittuazione economica politica e pandemica Italiana.E ORA! Finalmente un economista ed una persona preparata, rispettata in tutto il mondo,e da subito i mercati internazzionali ti hanno dato ragione ,ridando fuducia al ITALIA, e non hai quaquaraquà che hanno distrutto una Italia economicamente con questo modo di governare inetti, senza degli obiettivi, senza professionalità, e il covid, relativamente, ci ha creato uno tsunami.!!

E ORA CARI TROL PORTE APERTE, Come al solito le polemiche su Renzi continuano Italia Viva.

RINGAZIATE RENZI E ITALIA VIVA CHE HANNO SALVATO IL CULO A TUTTI, ANCHE A QUELLI CHE LI ODIANO…

