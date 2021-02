IL NUOVO STILE DEL PREMIER DRAGHI.

《《COMUNICARE CON IL SILENZIO E LA RISERVATEZZA 》》.

Il viaggio verso il futuro è già iniziato.

L’ assenza di qualsiasi indiscrezione e rumor sui nomi e sul programma di Governo hanno rappresentato una frustrazione per i giornalisti e i leader politici che non hanno potuto esercitarsi con il toto-nomine dei possibili Ministri, come abituati a fare in simili occasioni.

Draghi, insieme a Mattarella, sulla costituzione del Governo, ha trovato un equilibrio che ha permesso di responsabilizzare i Partiti, premiare gli europeismi, premiare i non estremismi e cercare di mettere insieme il meglio che i partiti potessero offrire nel segno della discontinuità.

Non c’è dubbio, come scrive Gianluca Comin, che 《《 Draghi adotterà un suo stile comunicativo ben diverso da quello di Conte-Casalino 》》.

In primo luogo perché non dovrà né crescere la sua notorietà, né conquistare consenso elettorale.

In secondo luogo perché adotterà il metodo della trasparenza ed effettuerà conferenza stampa solo quando avrà qualcosa di utile da comunicare ai cittadini.

Insomma si torna alla comunicazione istituzionale sobria che sostituirà le veline, i WhatsApp, le dirette Facebook, etc…

L’ ansia verso il consenso non serve più.

C’è stata una ubriacatura dei social.

La gente si è stufata delle dirette televisive seminotturne da Palazzo Chigi, delle conferenze stampa in diretta streaming, etc…

Servono risposte ai problemi irrisolti.

Un tema che questo Governo deve affrontare con attenzione è quello della discrasia tra il Comitato Tecnico Scientifico ( CTS ) e la politica; tema risolvibile con un “codice della comunicazione”.

In merito l’esecutivo pensa a introdurre due novità.

La prima, affidare a un solo membro del Comitato le dichiarazioni all’esterno;

La seconda, che le valutazioni vengano comunicate prima ai Ministri e solo dopo all’opinione pubblica.

Sarà importante la valutazione del programma di Governo che il Premier presenterà in Parlamento per la richiesta della fiducia.

La priorità in questa fase è l’accelerazione nel piano vaccini e la riformulazione del RECOVERY Plan e del PNRR; subito dopo le riforme richieste dall’Europa.

L’ Italia in questo momento è vista in Europa come ” MODELLO “, di come si passa dal populismo all’antipopulismo, dall’antieuropeismo all’Europeismo.

Con la sua geniale azione Matteo Renzi non ha aperto una crisi, ma ha aperto una porta verso un futuro migliore per l’ Italia.

