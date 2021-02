GRAZIE MATTEO RENZI. Nessuna meraviglia per la creazione dell’intergruppo M5S-PD-LEU. Un PD progressista, garantista e riformatore non esiste più da tempo.

Nessuna meraviglia per la creazione dell’intergruppo M5S-PD-LEU. Un PD progressista, garantista e riformatore non esiste più da tempo.

Dopo aver disarticolato l’asse Pd, M5S, LeU e scombussolato l’alleanza di centrodestra, Matteo Renzi si appresta a raccogliere i frutti della semina che ha terremotato la politica italiana.GRAZIE MATTEO RENZI. La conferma del Boom alle iscrizioni on-line a ItaliaViva! …Ho la sensazione che se continua così, al prossimo giro, ItaliaViva prende più voti dei 5Stelle! ma non solo dei 5 Stelle anche di altri partiti come anche il pd che torneranno. GRAZIE MATTEO RENZI.

Ma! non tutti sono sulla mia lunghezza d’onda.

Purtroppo c’è qualcosa di molto peggiore che non sia solo la consapevolezza della essenza del cosiddetto Partito Democratico. Il qualcosa di molto peggiore è la costante mistificazione della realtà. IL TEMA alla base della “incomprensibile”, per molti politologi, crisi del Conte 2 e che ha determinato la nascita del Governo Draghi, e che io, personalmente, che politicamente non sono nessuno, ho postato più volte è solo quello: Il tentativo maldestro e complice di utilizzare parte dei Fonti del Recovery Fund, non per lo sviluppo necessario della nazione, ma solo per coprire 8 miliardi, dello stratosferico buco di bilancio italiano. E già questo è, a mio modestissimo parere, la “cifra” esatta del sig. Giuseppe Conte e del suo Governo M5s, PD, Leu. Questa mistificazione è parte integrante della miseria e del plagio che viene perpetrato volontariamente e continuamente su milioni di cittadini ignari, di questa nazione.

Infatti non viene neppure citato Il tentativo maldestro e complice di utilizzare parte dei Fonti del Recovery Fund, non per lo sviluppo necessario della nazione, ma solo per coprire 8 miliardi, dello stratosferico buco di bilancio italiano. E già questo è, a mio modestissimo parere, la “cifra” esatta del sig. Giuseppe Conte e del suo Governo M5s, PD, Leu. Ma soprattutto della attuale dirigenza di questo supposto Partito Democratico. Si osserva infatti che tale cosiddetto Partito Democratico, autodefinitosi riformista e democratico a parole, continua la pratica dei già comunisti che giocano e mistificano con le parole. È vero la commissione europea aveva elogiato l’impostazione GENERALE del Recovery Plan ma aveva anche ricordato che i Fondi del Recovery Fund andavano utilizzati solo per lo sviluppo e non per ripianare debiti pregressi anche se in minima parte. Mi chiedo come sia possibile, ancora oggi, che milioni di elettori in buona fede vengano ancora turlupinati da costoro che oggi guidano il Partito Democratico e che hanno tradito nei fatti le premesse con cui al Lingotto di Torino fu fondato il PD: come un soggetto che fosse laico, liberale, radicale, riformista e democratico e che nulla doveva avere a che fare né, con il comunismo sconfitto dalla storia e dalle dure leggi dell’economica, che pure pretendeva di dominare né dal catto comunismo suo alleato.

Poiché vedo che molti si ripetono, mi permetto con cortesia di dire che … Non c’è bisogno di fare l’elenco della spesa di tutte le doglianze di questa nazione, che non funziona. È una nazione l’Italia che non funziona e non potrà mai funzionare: perchè il suo sistema istituzionale è sommamente irrazionale. Ma, si badi bene, nella irrazionalità, sopravvivono e molto bene tutte le corporazioni di interesse, che impongono le loro visioni ed i loro interessi economici ai danni di tutti gli altri cittadini di questa nazione. Il bello o il paradossale, fate un po’ voi, è che tutti chiedono di cambiare ma nessuno vuole rinunciare ai privilegi comunque raggiunti. Tanto è vero che quando si è trattato di cambiare veramente il modo ed il metodo di far funzionare questa nazione, il 4 dicembre del 2016, il 48,9% dei cittadini, influenzati e plagiati direttamente da tutti gli oligarchi, di tutti i partiti, dei sindacati e delle principali corporazioni di interesse (Magistratura e Giornalisti in primis) hanno votato NO, contro il 41,1 %, che evidentemente non hanno interessi personali da difendere, o meglio li hanno ma nell’interesse collettivo della nazione e che hanno votato SI.

GRAZIE MATTEO RENZI. Nessuna meraviglia per la creazione dell'intergruppo M5S-PD-LEU. Un PD progressista, garantista e riformatore non esiste più da tempo.

