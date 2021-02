Renzi: “Passaggio da Conte a Draghi cosa più utile della mia carriera politica”

Dopo essere stato incalzato sul suo futuro, il senatore ha analizzato il suo passato e la sua carriera politica, confessando in proposito che “quando fai politica, sia che tu vinca o che tu perda, è un’esperienza umanamente intensa: quella a cui sono più legato è il sindaco, quella più importante è il presidente del Consiglio, quella più difficile l’ultima operazione. Il cambio Conte-Draghi è in assoluto, nella mia esperienza politica, la cosa più difficile, incredibile e più utile al Paese che abbia mai fatto”.

A proposito del nuovo governo che ha contribuito a creare generando la crisi di quello di Conte, Renzi ne ha sottolineato la natura politica.

“Draghi farà bene e secondo me Draghi è molto più politico di Conte: ha fatto il segretario generale del Tesoro, il governatore della Banca d’Italia, il presidente della Banca centrale europea: è più politico di molti che lo hanno preceduto, quindi ha una capacità di amministrare la cosa pubblica in modo evidente. Non lo definirei un non politico, tutt’altro”, ha detto.