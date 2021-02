“La destra si è divisa e una parte dei sovranisti è divenuta europeista.

I soldi del Recovery Plan sono in buone mani e il principio che Draghi ha espresso è sacrosanto: ogni spreco è un torto alle nuove generazioni.

Il Movimento Cinque Stelle si divide e una parte dei “duri e puri” sarà espulsa.

L’Italia è più forte sui tavoli internazionali, nella presidenza del G20, in Europa.

La maggioranza parlamentare è ampia e non ci sarà bisogno di ricorrere ai Ciampolillo di turno.

Abbiamo un Governo che mette al centro i nostri figli e non le nostre ambizioni.

Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l’Italia.La mossa di Renzi ha salvato il paese mettendolo nelle mani di uno degli italiani più illustri in assoluto, c’è poco da dire, crescete e ammettete di avere torto contiani e legaioli

“Il Fatto quotidiano ed i suoi giornalisti fanatici zitti, spariscono haters e fake news, la sobrieta’ nelle comunicazioni auspicata da Draghi..Sei un eroe. Hai fatto un capolavoro. Con un solo colpo hai tolto di mezzo GIORNALAI, Conte e i 5 stalle

Ora cari elettori ,il mondo corre molto più velocemente di quanto noi immaginiamo e porta con se anche i cambiamenti ,cambiamenti che ci toccano da vicino ,cambiamenti che ci obbligano a correre per non perdere di vista il mondo e noi stessi ,cambiamenti che ci pongono a delle scelte e spesso queste scelte sono dolorose ma significative ,nell’interesse del paese ,di noi e delle nuove generazioni e cioè i nostri figli ,per cui dobbiamo essere ottimisti ,e sostenere il governo Draghi ,perche ad oggi è l’uomo più rappresentativo ,l’uomo nel quale passa il nostro futuro ,l’uomo su cui puntiamo ,crediamo ,e poniamo tutta la fiducia ,perche ha competenza ,serietà e pragmatismo per portare il paese fuori da questa crisi ,e rilanciare il sistema italiano ,siamo uniti come popolo ,al di la delle differenze politiche ,abbiamo due anni di tempo ,e poi andremo tutti a votare ed a esprimere il nostro consenso ,ma oggi è tempo di dare fiducia a questo governo ,grazie.

