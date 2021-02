Con il benessere nel cuore e nello spirito leggo questo “memorandum”, ma anche con un sorrisino malizioso che mi permette di stare bene.La disarticolazione dei reazionari a 5* è iniziata … e speriamo lo colga anche il PD e sospenda la grillizzazione forzata imposta dal duo Zingaretti Bettini … pertanto un sentito ringraziamento al senatore Renzi che con lungimiranza e fiuto politico ha organizzato con il presidente Mattarella (altro suo gollazzo) l’affaire Draghi

Governo, Boschi: “È scelta politica, con Draghi premier fallisce populismo” “E’ un tempo normale perché .si torna a parlare di politica e non di pallottoliere al Senato e rivoluzionario perché si rimettono al centro le nuove generazioni e non i sondaggi. Se lei riesce vince l’Italia, se lei fallisce perde l’Italia. E’ una sfida che fa tremare i polsi ma è la sfida”. Lo dice la capogruppo di Iv, Maria Elena Boschi, intervenendo in dichiarazioni di voto

L’Italia ha un governo forte, con una maggioranza solida, la migliore guida possibile, ministri di primo piano nei ruoli chiave, un piano chiaro per affrontare le emergenze e per cogliere le opportunità di questo tempo.

Il centrodestra è spaccato, il M5S è spaccato, noi siamo uniti e orgogliosi di averlo reso possibile.

É valso la pena rischiare, è valso la pena rinunciare a poltrone ed offerte.

Come ha ricordato oggi Maria Elena Boschi nel 2018 abbiamo cominciato col trionfo di populisti e sovranisti. Dopo tre anni quelle idee sono deboli e il Paese può contare sul governo più riformista, garantista, europeista che si potesse immaginare.

Non è convenuto a Italia Viva .

È convenuto all’Italia.

Il mio sì più convinto di tutta la legislatura.

