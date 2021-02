Marianna esci da Jurassic park (PD). C’è un altro mondo in ITALIA VIVA.

Marianna per fare TUTTO quello che chiedi, devi uscire dal PD. PD -M5S-LEU non rappresentano istanze riformiste, autenticamente Europeiste, ma rappresentano l’assistenzialismo di stato, la diffidenza verso l’impresa, e diffidenza verso una Europa federale. Cara Marianna non sei nella casa giusta. Certo bisogna costruire la casa del buon senso,dei riformisti,di un mondo liberal-democratico, plurale inclusiva che vada oltre i soggetti ormai chiaramente insufficienti e incapaci di dare risposte e costruire proposte programmi progetti alleanze capaci di governare il cambiamento e avviare il futuro.Mi dispiace ma cosa pensate di poter fare con il segretario e i jurassic che avete? ma ti sei accorta che la casa “di tutti i Riformisti” , nei programmi del PD non c’è più? Adesso predilige il rapporto con quelli che considerano il termine Riformista un insulto. Quelli che sognano la rivoluzione e pensano di realizzarla attraverso il Populismo, il Giustizialismo e lo Statalismo esasperato. Ma forse sei stata via.

MARIANNA MEDIA DICE: C’è una discussione nel Pd a cui non possiamo sottrarci. Oggi, anche l’intervento di Veltroni sulla fragilità del sistema istituzionale e sulla legge elettorale, sottolinea che accettare un sistema puramente proporzionale fortemente parcellizzato significa aver scelto di essere una forza politica senza vocazione espansiva che rinuncia a rappresentare temi e mondi che ci appartengono e finisce per limitare il suo ruolo a quello di perenne equilibratore di coalizioni instabili.

Il Partito Democratico è nato per essere la casa di tutti i riformisti. Non è solo una questione di legge elettorale ma di identità culturale del nostro partito. Io vorrei che il PD fosse il partito europeista dei giovani, della transizione ecologica, dello sviluppo tecnologico che combatte le disuguaglianze, della crescita e delle tutele che non si riducano a mera assistenza, dei diritti sociali e civili.

Noi dobbiamo far sì che il Next Generation EU non sia semplicemente la risposta emergenziale alla pandemia, ma il primo passo di una grande riforma del progetto europeo, che sia più ambizioso e integrato, per riguadagnare sovranità al livello giusto per fronteggiare le sfide globali e per dare risposte più convincenti e concrete ai bisogni dei cittadini.

Il Governo Draghi rappresenta una soluzione d’eccezione in una situazione di drammatica emergenza sociale e istituzionale.

Noi dobbiamo essere la forza che vuole un sistema stabile e credibile per le persone ma anche la forza delle grandi scelte coraggiose dove tutti i riformisti possano riconoscersi. Questa discussione è fondamentale e mi aspetto si faccia fino in fondo in modo aperto.

Marianna esci da Jurassic park (PD). C'è un altro mondo in ITALIA VIVA.

