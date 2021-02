Renzi: Altro che crisi al buio, si vede la luce Ieri la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo l’italiano più stimato nel mondo

’’Ieri la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo a Palazzo Chigi l’italiano più stimato nel mondo, una maggioranza molto ampia e senza compravendita di senatori, i 209 miliardi europei in buone mani, lo spread che scende, la destra che è spaccata, molte conversioni all’europeismo, i grillini estremisti fuori dalla maggioranza, il ritorno della competenza, i professionisti a pagamento dei talk show spiazzati dalla politica. Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire una crisi al buio. Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l’Italia’’. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Oggi è davvero una bellissima giornata per tutte e tutti gli italiani. Il Governo Draghi ci consegna l’immagine di un’Italia che torna protagonista in tutti i tavoli internazionali. E a chi dice: “Così facendo Italia Viva conta meno perché ha meno ministri, io rispondo: “Sì, è vero”. La verità è che Italia Viva conta meno di prima ma l’Italia conta di più di prima.Sono imbarazzanti quelli che dicevano: “Fate la crisi solo per le poltrone” e oggi dicono “Avete meno poltrone di prima”. Non sono cattivi: è che proprio non riescono a capire che l’unità di misura in politica non sono i numeri dei ministeri ma le battaglie che fai, il coraggio che metti, i rischi che corri per raggiungere il Bene Comune.

È finita l’epoca della politica del consenso, dei sondaggi, degli sprechi per banchi a rotelle e padiglioni-primula. Inizia la politica che ha un progetto, una visione. L’avvento di Draghi è una svolta per il Governo, ma produrrà una grande rivoluzione anche nella politica italiana. E noi saremo protagonisti del tentativo di europeizzare i partiti di casa nostra. La Leopolda 11 di Novembre, sarà proprio dedicata a “Renew Europe”.Penso che Italia Viva potrà giocare un ruolo importante nel mondo riformista, specie se il Pd resterà sdraiato sul Movimento Cinque Stelle.

